Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft über Kopfschüsse, Kugelschwämme, Waffen, Spielerstufe und Ausstattungsstufe - 4Players.de

Ubisoft hat schon vor dem Betatest von Ghost Recon Breakpoint mit Kritik an dem Nachfolger von Ghost Recon Wildlands gerechnet, und zwar nicht nur an dem öffentlichen "Hub-Bereich" ( Treffpunkt: Höhle ), in dem man Dutzende von anderen Ghosts/Spielern auch im Solo-Modus sehen kann und dadurch die Atmosphäre der Marke "allein gegen alle" leidet. Vielmehr werden die Waffen- und Ausrüstungsränge, die Waffenboni, die Aufwertungen und die allgemein stärkeren Rollenspiel-Elemente im Vergleich zum Vorgänger misstrauisch von vielen Spielern beäugt. Deswegen versuchte Ubisoft gleich gegenzusteuern und hat auf der offiziellen Website einige Aspekte des neuen Systems näher erläutert. Es folgen einige Auszüge aus den Erläuterungen des Publishers."Basierend auf den Daten, die wir zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands analysiert haben, haben sich die meisten Spieler eine bestimmte Waffe besorgt und mit dieser das gesamte Spiel gemeistert, ohne viel Abwechslung. Das kann man in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint natürlich auch machen, aber wir wollten auf jeden Fall ein System erschaffen, das die Spieler dazu ermuntert, einen größeren Teil des verfügbaren Arsenals auszuprobieren. Unser Team hat sich große Mühe damit gegeben, jedem Waffentyp eine Menge Gameplay-Potential und eine einzigartige Handhabung zu verleihen, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Spieler durch den Anreiz, neue Kombinationen auszutesten, die Vielfalt auch wirklich genießen können und dass einzigartige Zusammenstellungen für jeden Spieltyp dabei sind! Sagen wir beispielsweise, man will es eher leise angehen. Dann kann man die Nahkampf-Variante einer MP mit Boni versehen, die die Handhabung und Beweglichkeit aufwerten, und Fertigkeiten auswählen, die Tarnfähigkeiten und Geschwindigkeit verbessern. Diese Kombination funktioniert gut zusammen mit den Stärken der Panther-Klasse. Wir wollen hier vor allem betonen, dass das Ziel dieses Systems in Ghost Recon Breakpoint nicht ist, das Spielerlebnis auf Zufällen beruhen zu lassen, wenn es um Fortschritt geht", heißt es anfänglich.Zudem stellten die Entwickler klar, dass es immer möglich sein soll, einen menschlichen Gegner (in Abgrenzung zu den Drohnen und Maschinen) mit einem gezielten Kopfschuss auszuschalten, wenn diese Person keinen Helm trägt. Trägt eine Person einen Helm, braucht man zwei Schüsse - einen für den Helm und einen für den Gegner an sich. Gegner, die Geschosse/Kugeln quasi aufsaugen, sollen vermieden werden.Ubisoft: "Spieler mit etwas Können und Geduld werden das gut hinbekommen, solange ihre Tarnung nicht auffliegt. Aber Gegner höherer Stufen sind auch tödlicher und es ist schwerer, unbemerkt um sie herumzuschleichen - vor allem sind sie gefährlicher, wenn man entdeckt wurde. Es ist durchaus möglich, das Spiel ohne Aufwertungen zu spielen, aber es wird um einiges herausfordernder und Fehler werden härter bestraft (...) Was die Eliminierung von Zielen anbetrifft, werden Spieler starke Ähnlichkeiten zwischen Breakpoint und Wildlands feststellen. Menschliche Gegner lassen sich mit einem gezielten Kopfschuss ausschalten und es wird nie mehr als ein paar Schüsse in die Brust brauchen, bis ein Gegner am Boden liegt. Diese Unterschiede lassen sich in Sekunden oder Sekundenbruchteilen messen und sind klein genug, um das realistische Spielgefühl nicht zu beeinträchtigen, obwohl Auseinandersetzungen mit Gegnern höherer Stufen definitiv härter sein werden und mehr Geduld und Konzentration erfordern, wie es sich für einen echten Ghost eben gehört. Sehr große Stufendifferenzen werden es schwerer machen, zu überleben, ohne dass das reine Ausschalten des Ziels schwieriger wird. Bei einer großen Diskrepanz zwischen der Stufe eines Spieler-Ghosts und seinem Gegner wird es kürzere Entdeckungszeiten geben, man erleidet mehr Schaden, wenn man getroffen wird etc."Alle Waffengattungen beginnen mit "Mark 1" (Modellnummer) und können aufgewertet werden. Hierfür sind Waffenteile erforderlich, die man dafür bekommt, wenn man Waffen zerlegt. Jedes Teil, das verwendet wird, eine Waffe aufzuwerten, wird dieser eine kleine Verbesserung bezüglich des Schadens, der Genauigkeit, des Nachladetempos oder anderen Attributen verleihen. Sobald eine Waffe oft genug aufgewertet wurde, steigt die Modellnummer an und es wird ein stärkerer Bonus freigeschaltet. Zum Verkaufsstart von Breakpoint wird es drei Modellstufen pro Waffe geben."Der Einfluss dieses Systems wird schrittweise funktionieren. Zunächst werden die Boni kaum zu bemerken sein. Sie werden sich aber langsam aufaddieren. Sie werden den Charakter der Waffen aber nicht komplett ändern oder sie übermächtig werden lassen. Eine Waffe mit Modellnummer 'Mark 3' wird laufen wie geschmiert und sich noch mehr wie eine Waffe anfühlen, die von einem echten Soldaten einer Spezialeinheit bedient wird", erklären die Entwickler.Zwei Arten von Stufen wird es in Ghost Recon Breakpoint als Fortschrittssysteme geben: Spielerstufe und Ausstattungsstufe."Die Spielerstufe verleiht Fertigkeitspunkte, die im Fertigkeitenmenü verwendet werden können, um passive Boni, Vorteile, Objekte, Fähigkeiten und neue Klassen freizuschalten. Die Spielerstufe hat keinen direkten Einfluss auf die Spieler-Werte oder auf die Gefechte im Spiel.""Die Ausstattungsstufe richtet sich nach der Qualität der Ausstattung/Waffen, die ein Ghost ausgerüstet hat. Wie bereits gesagt: ein Kopfschuss ist ein Kopfschuss – aber eine höhere Ausstattungsstufe wird dabei helfen, stärkere Drohnen-Gegner zu besiegen. Ebenso werden Gegner mit einer erheblich höheren Ausstattungsstufe als der Ghost des Spielers natürlich schwerer zu überrumpeln sein und sie fügen auch mehr Schaden zu als die, deren Ausstattungsstufe der Ausstattungsstufe des Spielers ähnelt, denn schließlich ist ihre Ausrüstung besser und das muss sich auch irgendwie auswirken. Abgesehen von ein paar Ausnahmen (Lager von Wolves, Behemoth-Drohnen, Raids) wird es keine Gebiete mit Gegnern auf einer festgelegten Stufe geben. Und trotzdem es ist möglich, Wolves-Lager und Behemoth-Drohnen zu besiegen, ohne die empfohlene Stufe erreicht zu haben. Allerdings wird das nicht einfach. Der einzige Inhalt, der eine bestimmte Ausstattungsstufe voraussetzt, wird der Raid sein, sobald dieser veröffentlicht wird. (...) Es gibt keine Ausstattungsstufen- oder Spielerstufen-Begrenzung für die Koop-Partner. "Insgesamt sind über 60 Werte geplant, die einen Einfluss auf die Effektivität des Charakters haben können."Diese können viele verschiedene Aspekte der Kampffähigkeit, der Gegnerinteraktion und des Verhaltens in der Spielwelt beeinflussen. Manche Werte betreffen Waffen, beispielsweise Genauigkeit, Handhabung und Reichweite. Das alles führt zu Änderungen an „echten“ Attributen von Waffen, die auf unserem neuen, realistischen Waffensystem basieren. Andere Werte betreffen die Überlebensfähigkeit des Charakters sowie seine Fähigkeit, mit rauen Aspekten der Umwelt umzugehen. Dinge wie Ausdauer-Boni, Erschöpfungsresistenz und Stolperresistenz ermöglichen es, sich besser in der Welt bewegen zu können. Es gibt auch Werte, die sich auf die Mobilität, inklusive Bewegungstempo und Beweglichkeit des Charakters auswirken. Auch diese bewegen sich natürlich im Rahmen realistischer Bewegungsradien. Die Aktionen deines Charakters werden sich nie albern oder unrealistisch anfühlen. 