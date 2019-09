Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft nennt Zahlen zum Betatest - 4Players.de

Ubisoft hat einige Zahlen zum geschlossenen Betatest von Ghost Recon Breakpoint auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, der vom 5. bis zum 8. September 2019 stattfand. Konkrete Teilnehmerzahlen nannte das Unternehmen allerdings nicht. Im Betatest wurden insgesamt 724 Millionen Kugeln abgefeuert; 61 Prozent führten zu Kopfschüssen. Insgesamt 123 Millionen Gegner wurden ausgeschaltet. Die beliebteste Klasse war der Scharfschütze. 32 Prozent der Beta-Spieler entschieden sich für den Sniper. Panther und Assault liegen bei 26 respektive 25 Prozent. Der Medic wurde von 17 Prozent der Spieler gewählt.Die Beta-Spieler nahmen gleichzeitig an dem Ingame-Event "Man Down" teil. Mit jeder Wiederbelebung eines Teamkameraden wurde Geld für die NGO "Child's Play" gesammelt. Über 384.945 Kameraden wurden während des Events von ihren Freunden wiederbelebt. Daraufhin spendet Ubisoft über 150.000 Euro an die NGO. Mit der Spende will Child's Play das Leben von Kindern in Krankenhäusern und Kindereinrichtungen durch die Freude an Spielen und Spiel-Equipment verbessern.Letztes aktuelles Video: Überblick Was ist Breakpoint