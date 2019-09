Ghost Recon Breakpoint: Das Datum für die Open Beta steht - 4Players.de

Screenshot - Ghost Recon Breakpoint (PC)

Nach dem geschlossenen Betatest (wir berichteten ) hat Ubisoft nun auch den Termin für den offenen Betatest von Ghost Recon Breakpoint bekannt gegeben: Die Open Beta wird vom 26. bis zum 29. September 2019 auf PS4, Xbox One und PC stattfinden. Der Pre-Load wird ab dem 24. September um 12:00 Uhr via PlayStation Store, Microsoft Store und Uplay sowie ab 17:00 Uhr über den Epic Games Store möglich sein. Zur Einstimmung wurde zudem ein Live-Action-Trailer mit Grammy-Gewinner Lil' Wayne unter der Regie von David Leitch von Minted Content veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer mit Lil WayneWeiter heißt es vom Publisher: "Die Live-Action-Sequenzen für den Trailer wurden in Vancouver, Kanada, unter der Regie von David Leitch (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw und Deadpool 2) gedreht und von Minted Content in Los Angeles produziert. Ubisoft arbeitete mit der in San Francisco ansässigen Agentur Argonaut an der Entwicklung des Konzepts und der gesamten kreativen Leitung und Umsetzung der 'Squad Up ft. Lil' Wayne' Kampagne.""Es geht vor allem darum, eine Geschichte zu erzählen. Und an dieser Stelle erzählen wir sie mit den Charakteren in der Spielewelt als auch mit ihnen bei sich zu Hause", so David Leitch. "Wir wollten, dass diese unterschiedlichen Charaktere in schnellen Bildwechseln und mit dieser abwechslungsreichen Action im Fokus stehen. Dazu kommt diese lustige Gegenüberstellung mit den verschiedenen Charakteren und ihren Stimmen."Die Open Beta wird gegenüber der Closed Beta neue exklusive Inhalte bieten: "Die Spieler werden in der Lage sein, drei zusätzliche Hauptmissionen zu entdecken, die es ihnen ermöglichen, tiefer in die Handlung des Spiels einzutauchen. Zwei neue Regionen (genannt New Argyll und Infinity) erwarten die Spieler zusätzlich zu den vier Regionen, die bereits während der Closed Beta enthüllt wurden. Im PvP-Modus Ghost War werden vier spezielle PvP Karten verfügbar sein: PMC Camp, Port, Cold War Bunker und Harbor. Zusätzlich können die Spieler mit vier neuen täglichen Missionen während der Open Beta nun bis zu 12 tägliche Faction-Missionen absolvieren. Das Ghost Recon Breakpoint-Entwicklungsteam hat das Feedback der Spieler nach der Closed Beta gesammelt und hart daran gearbeitet, das Spielerlebnis zu verbessern und eine Reihe von Änderungen vorzunehmen, um allen Spielern die bestmögliche Qualität zu bieten."Ghost Recon Breakpoint erscheint am 4. Oktober 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC sowie später auch für Stadia. Käufer der Gold Edition, Ultimate Edition oder Collector's Edition erhalten bis zu drei Tage früher Zugang zum Spiel.