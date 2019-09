Ghost Recon Breakpoint: Überblick über Verbesserungen und Anpassungen auf Basis des Betatests - 4Players.de

Die Entwickler von Ghost Recon Breakpoint haben eine Liste mit Verbesserungen und Veränderungen veröffentlicht , die auf Basis des Nutzerfeedbacks des geschlossenen Betatests vorgenommen werden. Folgende Elemente sollen noch bis zum Start der offenen Beta in Angriff genommen werden. So soll sich der eigene Charakter weniger träge steuern lassen (Beschleunigung und Stopp der Hauptfigur) und generell schneller auf die Eingaben reagieren (weicheres Spielgefühl). Waffentausch, Haltungswechsel, Interaktion mit Truhen und der Einstieg in die Fahrzeuge sollen allesamt schneller vonstattengehen. Die Gehen/Laufen-Animationen sollen überarbeitet werden und natürlicher wirken. Helikopter sollen sich leichter steuern lassen. Die Künstliche Intelligenz der Gegner soll im Kampf cleverer, realistischer und logischer reagieren. Man wird außerdem mehr Zeit haben, die Gegner daran zu hindern, Verstärkung zu rufen. Die Verstärkung soll zudem später eintreffen.Der "normale" Schwierigkeitsgrad wurde angepasst, um einige Schwierigkeitsspitzen aus der Welt zu schaffen. Der Arcade-Schwierigkeitsgrad wurde weiter vereinfacht (Gegner richten weniger Schaden an, bessere Zielhilfe, erhöhte Lebensregeneration). Ansonsten wurden Bugs sowie Speicherprobleme behoben, das Co-op-Erlebnis verbessert, die taktische Karte optimiert und manche Grafikmacken aus der Welt geschafft.Bis zur Veröffentlichung der Vollversion sollen noch die Waffensounds und die Fahrzeugsounds verbessert, eindeutigere Soundhinweise (versteckt, getroffen, verletzt) implementiert und die Konsistenz der Kamera (beim Hauptcharakter) erhöht werden. Langsamere Fahrzeuge (wie SUVs) sollen ebenfalls schneller fahren.Die Open Beta wird vom 26. bis zum 29. September 2019 auf PS4, Xbox One und PC stattfinden. Der Pre-Load wird ab dem 24. September um 12:00 Uhr via PlayStation Store, Microsoft Store und Uplay sowie ab 17:00 Uhr über den Epic Games Store möglich sein. Ghost Recon Breakpoint erscheint am 4. Oktober 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC sowie später auch für Stadia. Käufer der Gold Edition, Ultimate Edition oder Collector's Edition erhalten bis zu drei Tage früher Zugang zum Spiel.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer mit Lil Wayne