Ghost Recon Breakpoint: Startzeit, Day-1-Patch, Zusatzinhalte, Skell-Credits und kaufbare Ghost Coins - 4Players.de

Ubisoft wird Ghost Recon Breakpoint in dieser Woche auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen . Käufer der Gold Edition und der Ultimate Edition dürfen am 01. Oktober 2019 um 00:01 Uhr auf PC (Uplay), PlayStation 4 und Xbox One loslegen. Im Epic Games Store auf PC geht es um 12:00 Uhr los. Käufer der normalen Version des Taktik-Shooters können den Feldzug gegen Cole D. Walker am 4. Oktober 2019 beginnen, abermals um Mitternacht auf PC (Uplay), PlayStation 4 und Xbox One sowie ab 12:00 Uhr im Epic Games Store.Die PC-Version wird ca. 41 GB groß sein (inkl. Day-1-Patch). Die Version für PlayStation 4 wird 47,3 GB Festplattenspeicher beanspruchen. Der Day-1-Patch ist 10 GB groß. Die Xbox-One-Fassung wird 40 GB groß sein. Sie bekommt einen 13,5 GB großen Day-1-Patch spendiert. Der Day-1-Patch ist auch für Käufer der physischen Box-Version erforderlich.Ansonsten arbeitet Ubisoft noch immer an der Implementierung von computergesteuerten Teammitgliedern. Weitere Informationen über die KI-Gefolgsleute sollen im Laufe des ersten Jahres des Spiels folgen. Die ersten Zusatzinhalte bis Januar 2020 beschreibt der Publisher so:"Operation Greenstone startet gleich mit der Veröffentlichung - am 4. Oktober 2019 - und wird bis Januar 2020 laufen. Neue Inhalte werden in den kommenden Monaten veröffentlicht werden, um den Weg für die Episode 2 zu ebnen. Projekt Titan ist der erste Raid, der zu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint dazukommt, und verschafft euch eine vulkanische Inseln, auf der ihr eure Fähigkeiten gegen tödliche Gegner auf die Probe stellen könnt. Bei den Raids handelt es sich um eine Koop-Variante mit 4 Spielern, die allen Spielern frei zur Verfügung steht, inklusive der Belohnungen, die man erhalten kann. Neue Regeln werden alles etwas spannender machen, da diese neuen Elemente auch zwischen den Bossen für interessante Auseinandersetzungen sorgen. (...) Der Ingenieur stellt die erste Klasse dar, die nach Veröffentlichung zu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint hinzukommt. Der Ingenieur wird für alle frei verfügbar sein, aber für Besitzer des Year 1 Pass wird diese Klasse sofort freigeschaltet, ohne dass Fertigkeitspunkte notwendig wären, und das Ganze auch eine Woche früher."In Ghost Recon Breakpoint wird es zwei verschiedene Währungen geben: Skell-Credits und Ghost Coins. Der Publisher stellt klar, dass alle Standard-Waffen und -Aufsätze durch das bloße Spielen von Breakpoint erhalten werden können. Sie können durch den Kauf aber auch schneller erhalten werden.Durch einfaches Spielen erhält man:Ihr könnt Skell-Credits einsetzen für:Ihr könnt Ghost Coins benutzen für:Die meisten Objekte, die in Paketen sind, können auch einzeln erworben werden. Anfertigungsmaterialien, um medizinische Gegenstände oder Sprengstoffe herzustellen, werden auch käuflich zu erwerben sein."Kampf-Belohnungen-Booster verdoppeln deine vergangenen und zukünftigen in Kampf-Belohnungen enthaltenen Schlachtpunkte. Das bedeutet, dass ihr Belohnungen schneller freischalten könnt. Die Kampf-Belohnungen-Booster werden zwei Wochen nach der Veröffentlichung verfügbar und mit Ghost Coins zu kaufen sein."Auch ein Battle-Pass-System ist bei Ghost War (Spieler-gegen-Spieler-Modus) dabei."Neu bei Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ist das Kampf-Belohnungen-System.Spieler machen Fortschritt bei den Kampf-Belohnungen, indem sie Schlachtpunkte verdienen, die man erhält, indem man Fraktionseinsätze oder Partien im Ghost War abschließt.Die Anzahl an Schlachtpunkten, die ein Spieler maximal pro Tag verdienen kann, ist begrenzt.Jeder Rang von Kampf-Belohnungen wird Zugang zu exklusiven Belohnungen gewähren.Jede Episode wird zwei separate Phasen (Akte genannt) von Kampf-Belohnungen haben. Jeder Akt wird 50 neue Gegenstände zum Freischalten bereithalten.Jeder Akt hat Meilenstein-Objekte, die alle Spieler auf diesem Rang erhalten. Die dazwischen vergebenen Objekte werden zufällig ausgewählt aus 50 verschiedenen, abzüglich derer, die ihr bereits erhalten habt, und den Meilenstein-Objekten. Ihr werdet nichts doppelt erhalten und garantiert alle 50 Objekte bekommen, wenn ihr jeden Rang erreicht, bevor der Akt abgeschlossen ist.Zwei Wochen nach der Veröffentlichung werdet ihr einen Belohnungsbooster mit Ghost Coins für diesen Akt kaufen können, wenn ihr schneller Belohnungen erhalten wollt. Allerdings werden die, die das Spiel mit Hingabe spielen, alle Ränge kostenlos freischalten können, indem sie genügend Schlachtpunkte verdienen."Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer mit Lil Wayne