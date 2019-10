Ghost Recon Breakpoint: Erster Ausblick auf Verbesserungen und Änderungen - 4Players.de

Der Plan für die erste Episode bis Januar 2020

Obwohl Ghost Recon Breakpoint für Ubisoft und für viele Spieler eine Enttäuschung war, möchte der Publisher weiter an dem Spiel festhalten und es in den nächsten Monaten überarbeiten und verbessern. Mittlerweile haben die Entwickler die ersten Schritte erläutert.Mitte November soll der Patch 1.0.3 erscheinen, der Korrekturen am Drohneneinsatz, der Feuerrate, an Nachtsichtgeräten (die das Fadenkreuz blockieren) und am Popup-Fenster zur Benachrichtigung über den Einsatzabschluss vornehmen soll. Titel-Update 1.0.3.1, das Ende November erscheint, wird weitere Verbesserungen und Updates zu den dringendsten Problemen enthalten, die von der Community gemeldet wurden. Am bisherigen Post-Launch-Plan soll aber festgehalten werden. Im Dezember wird mit Projekt Titan der erste Raid erscheinen. Kurz darauf wird das Terminator-Live-Event folgen.Auch Änderungen am Wirtschaftssystem sind geplant, jedoch können die Entwickler noch keine konkreten Angaben zu diesen Plänen machen. Es heißt bloß: "Es gab auch Kritik am spielinternen Wirtschaftssystem. Deshalb arbeiten wir derzeit daran, in den nächsten Wochen Anpassungen aufgrund des Feedbacks der Spieler vorzunehmen, um das Erlebnis für sie komfortabler zu gestalten." Außerdem stellten sie klar, dass sie weiterhin an computergesteuerten Mitstreitern für Solo-Spieler arbeiten. Dieses Projekt sei jedoch sehr zeitaufwändig.Eine "radikalere, immersivere und authentische Militärerfahrung" ist ebenfalls in Planung. In dem Statement schreiben die Entwickler wieder ziemlich oberflächlich: "Schließlich sind wir uns darüber bewusst, dass einige der getroffenen Designentscheidungen heftige Reaktionen und Diskussionen über die Richtung ausgelöst haben, in die die Ghost Recon-Marke sich entwickelt. Wir freuen uns, dass die Spieler die neuen Elemente des Spiels annehmen, aber wir verstehen auch, dass es Verbesserungspotenzial gibt. Einige von euch möchten, dass unsere neuen Überlebensmechanismen mehr Einfluss auf euer Spielerlebnis haben, während andere die von uns hinzugefügte abgestufte Beuteentwicklung nicht mögen. Eines der Schlüsselelemente unserer Vision für Ghost Recon ist es, unsere Fans in eine düstere, aber authentische Militärerfahrung eintauchen zu lassen. Im Einklang mit dieser Vision und dem erhaltenen Feedback arbeiten wir an einer radikaleren und immersiveren Version von Ghost Recon Breakpoint. Wir möchten euch auch die Möglichkeit geben, euer Spielerlebnis so zu gestalten, wie ihr es möchtet, denn Wahlfreiheit war schon immer Teil der Ghost Recon-DNA.""Wir wissen, dass wir eine Menge Arbeit vor uns haben, um das Spiel dorthin zu bringen, wo ihr es haben wollt, und dass nicht alles so schnell korrigiert oder veröffentlicht werden kann, wie ihr alle es euch wünscht. Bedeutende Änderungen können Zeit in Anspruch nehmen, wenn man sicherstellen will, dass sie richtig durchgeführt werden, aber wir wollen trotzdem so transparent wie möglich sein, was den aktuellen Entwicklungsstand betrifft."Im jüngsten Geschäftsbericht ging der Ubisoft-Chef auf die enttäuschenden Verkaufszahlen, Kritiken und Spieler-Rückmeldungen von Ghost Recon Breakpoint ein. Als Reaktion auf die vielfältige Kritik wurden Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters um mehrere Monate verschoben, damit die Spiele noch länger entwickelt und mit "höherer" Qualität erscheinen können ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Video-Test