Ghost Recon Breakpoint: Update-Fahrplan für November - 4Players.de

"Eine tödliche Falle: Ein Virusstamm soll die Insel treffen und gefährdet Erewhon. Die Spieler müssen den Selbstversorgern helfen sich vorzubereiten und genügend Vorräte zu sammeln, um so den Angriff zu überleben.

Whistleblower: Eine Liste potenzieller Rebellen wurde Sentinel veröffentlicht und deren Namen wurden nun auf eine Abschussliste gesetzt. Spieler müssen die Spuren der Rebellen verwischen und ihnen helfen die Ausgestoßenen zu erreichen."

Am 12. November wird Ubisoft das "Titel-Update 1.03" für Ghost Recon Breakpoint veröffentlichen. Das Update sollen einige Probleme beim Drohneneinsatz, der Schussfrequenz, Nachtsichtgeräten (die das Fadenkreuz blockierten) und bei Popup-Fenstern für Benachrichtigungen zum Missionsabschluss beheben. Auch das Stamina soll allem Anschein nach länger halten.Alle zwei Wochen werden dem Spiel neue Story-Missionen für die Fraktionen hinzugefügt. Episode 1 - Kapitel 3 startet am 12. November mit den folgenden Einsätzen:Um die Priorisierung zukünftiger Verbesserungen zu erleichtern, wird das Entwicklerteam am 8. November eine groß angelegte Community-Umfrage durchführen. So sollen alle Spieler ihre Meinung äußern und die zukünftigen Inhalte des Spiels mitgestalten können.Titel-Update 1.0.3.1, das Ende November erscheint, wird weitere Verbesserungen und Updates zu den dringendsten Problemen enthalten, die von der Community gemeldet wurden. Am bisherigen Post-Launch-Plan soll aber festgehalten werden. Im Dezember wird mit Projekt Titan der erste Raid erscheinen. Kurz darauf wird das Terminator-Live-Event folgen. Weitere Details zu den langfristigen Plänen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test