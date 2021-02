Ghost Recon Breakpoint: Weitere Inhalte für 2021 geplant

Auch Ghost Recon Breakpoint ab 14,96€ bei kaufen ) wird in diesem Jahr neue Inhalte erhalten. Konkrete Pläne sollen aber erst später angekündigt werden.Der Publisher schreibt: "Wir werden weiter daran arbeiten, das Spiel zu erweitern und euch allen für die kommenden Monaten spannende Inhalte zu liefern. Wir gestalten die Zukunft unseres Spiels basierend auf eurem Feedback und fügen sogar noch ein paar kleine Überraschungen hinzu!"Erst kürzlich gaben die Entwickler von The Division 2 bekannt, dass das Spiel auch in diesem Jahr noch weitere Inhalte erhalten wird, obgleich dies ursprünglich nicht der Plan war ( wir berichteten ). Ubisoft : "Seit der Veröffentlichung lag unser Fokus darauf, euer Feedback umzusetzen. Wir haben mehrere Updates zur Ghost-Erfahrung durchgeführt, welche unter anderem die Wurfkugel, die Dunkelste Nacht, die Erkundung von Golem Island und Welt-Modifikatoren beinhalteten. Wir haben euch die Möglichkeit gegeben, an Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint zu feilen und das Spiel an eure Bedürfnissen und Wünsche anzupassen.Bekannte Gesichter wie Sam Fisher, Scott Mitchell und die Rainbow-Operatoren waren tolle neue Inhalte, von denen wir uns sicher waren, dass sie euch gefallen würden! Nicht zu vergessen das Terminator-Event, das Auroa einen Besuch des T-800 bescherte!All das war harte Arbeit und wir sind stolz auf das, was unser Team erreicht hat. Aber wir hätten das nicht ohne euch, unsere Community, geschafft. Wir wollen allen nochmals danken, die sich die Zeit genommen haben, uns Feedback zu geben. Ihr habt uns dabei geholfen, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint zu einem Spiel werden zu lassen, dass euch allen Freude bringt."Letztes aktuelles Video: Breakpoint X Rainbow Six Siege LiveEventTrailer