Ghost Recon Breakpoint: KI-Teammitglieder-Update erscheint am 25. Mai

Drei aktive Fähigkeiten, die für jedes Squad-Mitglied einzigartig sind, darunter "Durchdringender Schuss", "Scan" und "Kampfdrohne“

Zwei aktive Fähigkeiten, die von allen Squad-Mitgliedern gemeinsam genutzt werden, darunter "Extra Wiederbelebung" und "Splittergranaten"

Neun Passive Fähigkeiten für erhöhten Schaden oder Widerstandsfähigkeit

Am 25. Mai 2021 wird Ubisoft das kostenlose "Teammate Experience Update" (v4.0.0) für Ghost Recon Breakpoint ab 8,81€ bei kaufen ) veröffentlichen. Nach der Installation wird man die computergesteuerten Mitstreiter verbessern können. Sie erhalten Erfahrung und steigen im Level auf, wodurch taktische Upgrades freigeschaltet werden."Das KI-Squad hat jetzt ein gemeinsames Team-Level und eine gemeinsame Fortschrittsanzeige, die Team-XP genannt wird und gelevelt werden kann, dazu muss das Spiel mit aktivierten KI-Teammitgliedern gespielt, oder Team-Herausforderungen abgeschlossen werden. Um den Fortschritt zu verfolgen, finden Spieler einen neuen Fortschrittsanzeige am oberen Rand des Bildschirms, der die gewonnenen XP und die Stufenanzeige von Nomad und des Squads anzeigt. Sobald ein Squad-Mitglied aufgestiegen ist, erscheint eine Animation auf dem Bildschirm, die über neu freigeschaltete Upgrades informiert. Die Spieler erhalten außerdem 14 neue Herausforderungen, die sowohl Team-XP als auch kosmetische Belohnungen freischalten", schreiben die Entwickler.Die Spieler können 14 Upgrades für ihre KI-Mitglieder freischalten:Ubisoft: "Mit Titel-Update 4.0.0 werden Spieler nun zudem in der Lage sein, ihr Squad mit einem, zwei oder drei Mitgliedern auszustatten. Außerdem können jetzt auch die Rainbow Six KI-Teammitglieder angepasst und die Sekundärwaffen ausgeblendet werden."Das Update 4.0.0 ist das erste von zwei Updates, die als Teil der Year-2-Roadmap angekündigt wurden. Im Herbst soll mit dem Update 4.1.0 "eine der größten" Operationen für die Ghosts aller Zeiten folgen.Letztes aktuelles Video: TeammitgliederErfahrungUpdateTrailer