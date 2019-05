John Wick Hex: Action-Strategie mit Gun-Fu: "Kämpferisch choreografiertes Schach" zunächst für PC angekündigt - 4Players.de

Screenshot - John Wick Hex (PC) Screenshot - John Wick Hex (PC) Screenshot - John Wick Hex (PC) Screenshot - John Wick Hex (PC) Screenshot - John Wick Hex (PC) Screenshot - John Wick Hex (PC) Screenshot - John Wick Hex (PC)

Mit John Wick Hex befindet sich ein Action-Strategiespiel auf Basis der Film-Reihe (mit Keanu Reeves) in Entwicklung. Das offiziell lizensierte Spiel entsteht bei Bithell Games und Frontmann Mike Bithell ( Volume Thomas was Alone , Subsurface Circular). John Wick Hex wird als "kämpferisch choreografiertes Schach" im filmtypischen Gun-Fu-Stil beschrieben. Es wird für PC und Mac exklusiv im Epic Games Store erscheinen. Konsolenversionen folgen später.Die Entwickler erklären formelhaft: "Die Spieler müssen jeden Zug und jede Attacke weise wählen und dabei die unmittelbaren Kosten und Konsequenzen bedenken. Jede Bewegung in John Wick Hex fühlt sich wie eine Szene aus den Filmen an und jeder Kampf trägt zum Fortschritt des Auftrags bei und benötigt präzises strategisches Denken. (...) Beweist euch in der Hauptstory (welche spezifisch für das Spiel entwickelt wurde) um neue Waffen, Anzugsoptionen und Schauplätze freizuschalten. Jede Waffe verändert die Taktik die ihr nutzen werdet, sowie euren Spielstil. Munition ist knapp und realistisch simuliert, es wird also Zeit, dass ihr nachladet und das Beste aus den Waffen macht, die ihr während eures Auftrags aufsammelt."Stilistisch wird auf ein Noir-Art-Grafikdesign gesetzt. Die Stimmen von Ian McShane und Lance Reddick werden im Spiel zu hören sein. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. John Wick Hex wird von Publisher Good Shepherd Entertainment in Kooperation mit Lionsgate vertrieben. Der Kinofilm John Wick: Kapitel 3 - Parabellum wird in Deutschland am 23. Mai 2019 in den Kinos anlaufen.Letztes aktuelles Video: Trailer