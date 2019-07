John Wick Hex: Making-of-Video: Die Umsetzung des Gun-Fu-Kampfstils - 4Players.de

Mike Bithell (Game Director) und Jonathan Eusebio (Action Design Stunt-Coordinator bei 87Eleven) sprechen im folgenden Making-of-Video über das Action-Strategiespiel John Wick Hex, das sie selbst als "kämpferisch choreografiertes Schachspiel" beschreiben. Es geht dabei hauptsächlich um die Umsetzung des filmtypischen Gun-Fu-Kampfstils von John Wick.Die Entwickler erklären formelhaft: "Die Spieler müssen jeden Zug und jede Attacke weise wählen und dabei die unmittelbaren Kosten und Konsequenzen bedenken. Jede Bewegung in John Wick Hex fühlt sich wie eine Szene aus den Filmen an und jeder Kampf trägt zum Fortschritt des Auftrags bei und benötigt präzises strategisches Denken. (...) Beweist euch in der Hauptstory (welche spezifisch für das Spiel entwickelt wurde) um neue Waffen, Anzugsoptionen und Schauplätze freizuschalten. Jede Waffe verändert die Taktik die ihr nutzen werdet, sowie euren Spielstil. Munition ist knapp und realistisch simuliert, es wird also Zeit, dass ihr nachladet und das Beste aus den Waffen macht, die ihr während eures Auftrags aufsammelt."Letztes aktuelles Video: Lessons in Gun-Fu Featurette