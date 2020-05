John Wick Hex: PS4-Startschuss für die taktische Kampfaction

Screenshot - John Wick Hex (PS4) Screenshot - John Wick Hex (PS4) Screenshot - John Wick Hex (PS4) Screenshot - John Wick Hex (PS4) Screenshot - John Wick Hex (PS4)

Am 5. Mai 2020 haben Good Shepherd Entertainment, Bithell Games und Lionsgate das bereits für PC (zum Test ) erschienene Strategiespiel John Wick Hex auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Weiter heißt es vom Hersteller: "John Wick Hex ist zum Leben erwecktes, kampfchoreographiertes Schach, welches das John Wick-Universum mit einer neuen Handlung, fesselndem graphischen Noir-Art-Design und den Weltklasse-Sprechern Ian McShane, Lance Reddick und Troy Baker erweitert. Das Spiel enthält zudem die packende Originalmusik des Grammy-nominierten Komponisten Austin Wintory (Journey, Flow, the Banner Saga-Serie).John Wick Hex, das in enger Zusammenarbeit mit den Kreativ- und Stuntteams hinter Lionsgate's Hit-Franchise entstanden ist, fängt das einzigartige Gefühl taktischer Kämpfe aus den Filmen ein und verwischt perfekt die Grenze zwischen Action und Strategie. Jeder Zug birgt seine eigenen Risiken und Belohnungen, und jede Waffe verändert die jeweilige Taktik. Die Munition ist begrenzt und wird realistisch simuliert, sodass Nachladen wohlüberlegt sein muss und jede Entscheidung zählt.Bithell Games (Thomas Was Alone, Subsurface Circular) hat nun in Zusammenarbeit mit Ant Workshop John Wick Hex nach seinem ursprünglichen Debüt auf Windows PC und Mac über den Epic Games Store für Konsolen speziell angepasst. Alle Fähigkeiten von Wick stehen den Spielern mit dem DualShock 4-Controller der PlayStation 4 schnell und einfach zugänglich zur Verfügung."Letztes aktuelles Video: Power Trailer PS4