Claire de Lune: Puzzle-Abenteuer im Stil von Portal angekündigt - 4Players.de

Tactic Studios hat mit Claire de Lune ein Puzzle-Abenteuer angekündigt, das gewisse Parallelen zum Klassiker Portal aufweist und schon bald für den PC erscheinen soll. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.Im Spiel schlüpft man in die Rolle des Schmugglers John, der sich nach dem Absturz auf einem fremden Planeten auf die Suche nach seiner vermissten Tochter Claire begibt. Dabei verschlägt es ihn u.a. in einen heruntergekommenen Forschungskomplex. Ausgestattet mit seiner Nanogun und in Begleitung des KI-Gefährten Arturo gilt es nicht nur, Umgebungsrätsel zu lösen, sondern auch Plattform- sowie Schleichsequenzen zu meistern und sogar Kämpfe zu überstehen.Das Ziel ist klar: Claire finden und das Schiff reparieren, um so schnell wie möglich wieder gemeinsam von dem Planeten zu verschwinden. Erste Eindrücke vom Spiel vermittelt der Ankündigungstrailer:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer