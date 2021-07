Claire de Lune: Narratives Rätselabenteuer im Stil von Portal steht bereit

Nur mit seiner treuen Nanogun bewaffnet muss John in Begleitung seines KI-Gefährten Arturo Mittel und Wege finden, auf der trügerischen Oberfläche des Planeten voranzukommen und sich in der geheimnisvollen Forschungseinrichtung zurechtzufinden. Claire de Lune ist eine Kombination von Denkaufgaben, Plattformer-Gameplay, Stealth-Sequenzen und Kämpfen in Ego-Perspektive mit einer fesselnden Rahmenhandlung.



Nutze die einzigartigen Möglichkeiten der Nanogun, um Aufgaben in Form von 3D-Plattform-Sequenzen zu lösen. Löse bei deinen Abenteuern anspruchsvolle Herausforderungen, bei denen auch Hacken, Programmieren und andere technische Aufgaben simuliert werden. Dialogoptionen lassen dir die Wahl, wie du mit den Charakteren interagierst, denen du unterwegs begegnest. Spiele Action-Szenen wie Anschleichen und Egoshooter-Sequenzen. Interagiere direkt mit deiner Umgebung, um Aufgaben zu lösen und das Geheimnis der verlassenen Forschungseinrichtung zu lüften."

Am 12. Juli 2021 haben die kanadischen Tactic Studios ihr story-basiertes Puzzle-Adventure Claire de Lune , das gewisse Parallelen zu Valves Sci-Fi-Klassiker Portal aufweist, für PC veröffentlicht. Via Epic Games Store werden 31,99 Euro, via Steam 33,99 Euro für den Download fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du schlüpfst in die Rolles des Schmugglers John, der mit seiner Tochter Claire auf der Flucht ist. Als unbekannte Kräfte ihr Raumschiff auf einem fremden Planeten bruchlanden lassen, wird John von Claire getrennt. Seine Erfindungsgabe und Geschicklichkeit sowie ein paar praktische technische Gegenstände müssen ihm reichen, um Claire zu finden, das Schiff zu reparieren und heil zu entkommen. Im Laufe seiner Suche trifft er auf eine seltsame verlassene Forschungseinrichtung, mit der die rätselhaften Umstände des Absturzes und von Claires Verschwinden eine beunruhigende Wendung nehmen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer