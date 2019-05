Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy: Eigenständige Erweiterung mit Tech-Adept Inquisitor angekündigt - 4Players.de

"Neue Klasse: Der Tech-Adept Inquisitor. Spieler können Einheiten beschwören und verbessern, um Feinde zu besiegen und Untersuchungen abzuschließen. Die neue Beschwörerklasse beinhaltet neue einzigartige Fähigkeiten und Mechaniken, einem einzigartigen Fertigkeitsbaum und verschiedenen neuen Nahkampf- und Fernkampf-Builds.

Neue Kampagne: Die Geschichte von Inquisitor - Martyr setzt sich in drei neuen Kapiteln fort, wobei sich ein Kapitel ausschließlich auf den Tech-Adept konzentriert, da sich seine Geschichte langsam in die Haupthandlung einfügt.

Neue Umgebungen: Spieler können riesige Klöster, unsichere Fabriken, unerbitterliche Wüsten und rücksichtslose Welten entdecken, die von Lava und Vulkanen umgeben sind.

Neue Feindesrassen: Inquisitor - Prophecy fügt Eldar und die Tyraniden als neue feindliche Rassen hinzu.

Neue Gameplay-Mechanik: Inquisitor - Prophecy wird auf dem 2.0-Update von Inquisitor - Martyr basieren und die neue Levelobergrenze des Basisspiels, das neu gestaltete Beute-System und das Leveling, das neue Endspiel, den Koop-Kampagnenmodus, neue Gegenstände und ein viel schnelleres, ARPG-orientiertes Gameplay auch für die eigenständige Erweiterung bringen."

Mit Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy wird am 28. Mai 2019 eine eigenständig lauffähige Erweiterung für Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr für PC erscheinen. Der Preis soll 24,99 Euro betragen. Besitzer von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr erhalten für einen begrenzten Zeitraum einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent. Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Das Action-Rollenspiel soll so konzipiert sein, dass man Inquisitor - Martyr nicht kennen muss und die Geschichte sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Im Mittelpunkt der Erweiterung steht der Tech-Adept Inquisitor als neue Klasse - inkl. eigener Kampagne.Features (laut Hersteller):Die Spielmechanik von Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy wird auf Version 2.0 basieren. Am 28. Mai soll ebenfalls das große (kostenlose) Update für Martyr auf Version 2.0 erscheinen - ebenfalls zuerst auf PC ( wir berichteten ).