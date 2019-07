Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy: Eigenständige Erweiterung mit Tech-Adept Inquisitor für PC erhältlich - 4Players.de

NeocoreGames hat die eigenständige Erweiterung Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy für PC via Steam veröffentlicht (Preis: 24,99 Euro). Das Hauptspiel Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr ist nicht erforderlich. Die Konsolen werden später versorgt.Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy umfasst eine neue spielbare Klasse, den Tech-Adept Inquisitor, der über Beschwörungsfähigkeiten verfügt.Die Entwickler schreiben: "Die Geschichte, die in Inquisitor - Martyr begann, setzt sich in drei neuen und abgeschlossenen Kapiteln fort, wobei ein Kapitel sich nur auf den Tech-Adeptus-Inquisitor konzentriert, der ein großes Geheimnis untersucht, das sich nach und nach in die sich entfaltende Handlung einbindet. (...) Inquisitor - Prophecy führt die Eldar, einschließlich Howling Banshee, Illum Zar, Warpspinne und Kriegsfalke und die Tyraniden, einschließlich Carnifex, Zoantroph, Hormagant, Venator - und viele weitere - ein."Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy kann entweder als eigenständiger Titel gespielt werden oder dient als Erweiterung von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr und knüpft an die Story des Hauptspiels an. Spieler, die bereits ein Exemplar von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr besitzen, erhalten 30%-Rabatt auf den Kauf von Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur für einen Monat."Für Spieler von Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr: Bestehende Charaktere, deren Gegenstände und Fortschritte werden für die Erweiterung übernommen und den neuen 2.0-Regeln und Mechaniken angepasst. Besitzer von Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr und Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy benötigen keine separaten Clients, um das Spiel und die Erweiterung zu spielen."Ein Neocore-Account und eine dauerhafte Online-Verbindung werden benötigt.Letztes aktuelles Video: Prophecy Release Trailer