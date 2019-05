Bei der zweiten Ausgabe von State of Play ist Predator: Hunting Grounds angekündigt worden. In dem asymmetrischen Multiplayer-Actionspiel treten mehrere Elitesoldaten einer paramilitärischen Spezialeinheit gegen den Predator an. Der Predator kann ebenfalls gespielt werden. Das von IllFonic entwickelte Spiel wird als kompetitive Online-Multiplayer-Erfahrung für PlayStation 4 beschrieben. Es soll 2020 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung