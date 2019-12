Predator: Hunting Grounds: Waffen, Klassen, Termin und ein weiblicher Predator - 4Players.de

Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4) Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4) Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4) Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4)

Die Jagdsaison in Predator: Hunting Grounds beginnt am 24. April 2020 auf PC und PlayStation 4. In dem Spiel wird es einen "weiblichen Predator" geben, hob derweil Jared Gerritzen (CCO von IllFonic) im PlayStation Blog hervor. Im folgenden Trailer ist der weibliche Predator mit ihrer Waffe (Yautja-Bogen) zu sehen. Sie hat außerdem Zugriff auf den gesamten Rest des Predator-Arsenals. Es wird außerdem mehrere Predator-Typen geben: Jäger (ausgewogener Killer), Späher (schnell und leise) und Berserker (stark und kann viel einstecken).Letztes aktuelles Video: State of Play Ultimate Adversary TrailerIn dem asymmetrischen Multiplayer-Actionspiel treten mehrere Elitesoldaten einer paramilitärischen Spezialeinheit gegen die außerirdischen Predator an. Jared Gerritzen: "Was die Waffen angeht, steht dem Predator unglaubliche außerirdische Technologie zur Verfügung. Habt ihr die Szene bemerkt, in der er mit der Smart-Disc mehrere Gegner tötet? Das ist eine meiner Lieblingswaffen. Die Armklingen und der Plasmawerfer haben wir schon bei Events seit August präsentiert, aber in diesem Trailer bekommt ihr noch mehr zu sehen. Genau wie der Bogen und die Smart-Disc ist auch der Combistick eine extrem tödliche Waffe. Im Kampf wird der Combistick zu einem Speer ausgefahren, den man sowohl im Nahkampf als auch aus der Entfernung benutzen kann. Im Trailer gibt es eine Nahkampfszene, in der der Predator einen NPC mit dem Combistick aufspießt und ihn dann in die Luft hebt. Genau so etwas sollte man erwarten, wenn man gegen einen Predator kämpft, der diese Waffe einsetzt. Wir wollten dafür sorgen, dass Spieler in unserem Spiel ihren eigenen Predator individuell anpassen können, um auf ihre eigene Art und Weise zu jagen. Deshalb könnt ihr nicht nur euer Rüstungsdesign ändern, sondern auch aus drei unterschiedlichen Predatorklassen mit unterschiedlichen Spielstilen, Stärken und Schwächen auswählen."Manche Predator-Waffen, -Skins und -Klassen müssen erst im Spiel freigeschaltet werden. Außerdem wird Predator: Hunting Grounds als Digital Deluxe Edition im PlayStation Store angeboten. Sie soll PlayStation-inspirierte Predator- und Feuerteam-Skins und eine digitale Ausgabe von Predator: Jäger von Dark Horse Comics enthalten.