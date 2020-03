Predator: Hunting Grounds: Kostenloses Testwochenende auf PC und PlayStation 4

Am kommenden Wochenende, vom 27. März um 17 Uhr bis zum 29. März um 23:59 Uhr, kann Predator: Hunting Grounds auf PC im Epic Games Store und PlayStation 4 (kostenlos) getestet werden. Crossplay zwischen den Plattformen ist möglich. Eine PS-Plus-Mitgliedschaft (auf PS4) sowie eine Internetverbindung sind erforderlich.In dem asymmetrischen Multiplayer-Actionspiel treten vier Elitesoldaten einer paramilitärischen Spezialeinheit (Feuerteam) im südamerikanischen Dschungel gegen einen außerirdischen Predator an (4-gegen-1)."Dasist nicht nur eine gewöhnliche Gruppe aus Soldaten, sondern eine gefährliche Eliteeinheit. Ziel des Feuerteams ist entweder der Missionsabschluss und somit das Entkommen aus dem Dschungel - oder aber das Vernichten des Predator. Es gibt insgesamt vier Feuerteam-Klassen in Predator: Hunting Grounds, von denen während des Testwochenendes drei vorgestellt werden: Sturmsoldat, Späher und Unterstützer. Neben der Klasse können Spieler zusätzlich aus einer Vielzahl von Waffen auswählen, die verschiedene taktische Möglichkeiten bieten.""Derist in erster Linie Jäger, darf jedoch nicht vergessen, dass er selbst auch zum Gejagten werden kann. Predator: Hunting Grounds bietet drei Predator-Klassen: Jäger, Berserker und Späher. Während des Testwochenendes werden Spieler in der Lage sein, sich als Jäger durch das Geäst des Dschungels fortzubewegen. Diese Predator-Klasse ist ein gut ausgeglichener und anpassungsfähiger Krieger, mit dem sich viele verschiedene Situationen mit Leichtigkeit bewältigen lassen. Spieler können sich zwischen dem Jäger und der Jägerin entscheiden und das Aussehen ihres Predators mit verschiedenen Rüstungen anpassen. Zudem hat der Predator-Spieler Zugriff auf eine große Auswahl an außerirdischer Technologie und besonderen Waffen."