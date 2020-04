Predator: Hunting Grounds: Die Jagd ist eröffnet

Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4) Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4) Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4) Screenshot - Predator: Hunting Grounds (PS4)

Illfonic und Sony haben den asymmetrischen Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds am heutigen 24. April 2020 für PC und PlayStation 4 veröffentlicht. Der Titel kann als Standard Edition für 39,99 Euro ( PlayStation Store Epic Games Store ) oder als Digital Deluxe Edition für 59,99 Euro ( PlayStation Store Epic Games Store ) erworben werden. Die PS4-Fassung ist zudem als Boxversion im Handel erhältlich.Zum Inhalt heißt es vom Hersteller: "Jagen oder gejagt werden? Mensch und Predator messen sich in diesem spannungsgeladenen Mehrspieler-Shooter, der auf der ikonischen Scifi-Reihe Predator basiert. Dabei ist auch Crossplay zwischen PS4 und PC möglich. Spieler können mit Freunden ein gemeinsames Feuerteam bilden oder selbst in die Rolle des Predators schlüpfen und auf die Jagd gehen.Im tiefen Dschungel Südamerikas ist der Predator seiner Beute dicht auf den Fersen. Während das Feuerteam herausfordernde Missionen abschließt, ist der Predator bereits mit seiner tödlichen Alien-Technologien auf der Jagd, um eine Trophäe nach der anderen zu sammeln. Das Ziel des Feuerteams scheint schier unmöglich zu sein: Zum Helikopter gelangen und fliehen oder sogar den Predator ausschalten. Nur mit cleverer Teamarbeit ist der Sieg möglich."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer