AWAY: The Survival Series: Von Naturdokumentationen inspiriertes Abenteuerspiel angekündigt - 4Players.de

Das Entwicklerstudio Breaking Walls hat im Rahmen von Sonys Übertragung State of Play sein Abenteuerspiel Away: The Survival Series angekündigt, das von Naturdokumentationen inspiriert wurde. Dabei schlüpft man in die Haut eines Kurzkopfgleitbeutlers und begibt sich auf eine gefährliche Reise durch die Wildnis, in der neben fordernden Plattform-Einlagen auch Begegnungen mit der bedrohlichen Fauna warten. Umgekehrt kann man auch selbst Jagd auf kleinere Kriechtiere machen.In seinem Beitrag beim PlayStation Blog meint André-Paul Johnson von Breaking Walls:"Auf eurer Reise durch die Welt von AWAY lernt ihr ein lebendiges Ökosystem kennen, in dem Raub- und Beutetiere in allen Formen und Größen beheimatet sind. Von kleinen Insekten bis hin zu großen Säugetieren – die Tiere, denen ihr in der Wildnis begegnet, führen ein eigenes Leben und interagieren unabhängig von eurem Abenteuer miteinander."Nicht nur die Augen, auch die Ohren sollen verwöhnt werden. Daher hat man für den orchestralen Soundtrack Mike Raznick angeheuert, der bereits an der Musik von Naturdokumentationen wie Life – Das Wunder Leben und Planet Erde II mitgewirkt hat.Das Team arbeitet bereits seit drei Jahren an Away: The Survival Series. Wann der Titel für PS4 und PC erscheinen soll, steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht genau fest.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer