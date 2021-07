AWAY: The Survival Series: Survival-Abenteuer mit Beuteltier im Gleitflug bekommt eine PS5-Umsetzung

Nur auf der PS5 soll die höchte Grafikeinstellung "Documentary Experience" zur Verfügung stehen. Wer ansehnliche Gleitflüge des Protagonisten als Standbild einfangen möchte, bekommt übrigens auf allen Plattformen einen Foto-Modus, der frisch enthüllt wurde. Im Zentrum des Survival-Abenteuers steht ein Tier aus der Unterklasse der Beuteltiere - die genaue Art besitzt auf Deutsch den eleganten Namen "Kurzkopfgleitbeutler" (Englisch: "Sugar glider").



"Auf eurer Reise durch die Welt von AWAY lernt ihr ein lebendiges Ökosystem kennen, in dem Raub- und Beutetiere in allen Formen und Größen beheimatet sind. Von kleinen Insekten bis hin zu großen Säugetieren – die Tiere, denen ihr in der Wildnis begegnet, führen ein eigenes Leben und interagieren unabhängig von eurem Abenteuer miteinander."

Das von Naturdokumentationen inspirierte Abenteuerspiel AWAY: The Survival Series bekommt auch eine Umsetzung für PlayStation 5. Das hat der Entwickler Breaking Walls bestätigt. Der tierische Überlebenskampf soll auf Sonys aktueller Konsole gleichzeitig mit den übrigen Fassungen (PC, PS4 und Xbox One) erscheinen - und zwar im späten Sommer 2021.Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer