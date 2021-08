AWAY: The Survival Series: Gebeutelter Kurzkopfgleitbeutler kämpft ab September ums Überleben

PS4 und PS5 bekommen zusätzlich am 1. Oktober eine physische Handels-Version (vertrieben von Perp Games), damit auch die realen Haustiere etwas zum Anknabbern haben. Nutzer von Microsofts Konsolen hingegen können sich derzeit überhaupt noch nicht durchbeißen: Die Umsetzung für die Xbox One bekommt erst später einen Termin. Am 28. September wird es ernst für das nachdenklich in die Zukunft blickende Beuteltier. An diesem Tag erscheint sein Überlebensabenteuer Away: The Survival Series , in dem man sich auf eine Reise durch die Wildnis begibt. Hersteller Breaking Walls hat verkündet, dass dann die Download-Fassung für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ( via Steam ) erscheint.PS4 und PS5 bekommen zusätzlich am 1. Oktober eine physische Handels-Version (vertrieben von Perp Games), damit auch die realen Haustiere etwas zum Anknabbern haben. Nutzer von Microsofts Konsolen hingegen können sich derzeit überhaupt noch nicht durchbeißen: Die Umsetzung für die Xbox One bekommt erst später einen Termin.



Neben Jump-&-Run-Einlagen warten im Spiel auch Begegnungen mit der bedrohlichen Fauna. Umgekehrt kann man auch selbst Jagd auf kleinere Kriechtiere machen. Wie das Spiel in der Praxis funktioniert, wird erneut in einem Video präsentiert.



Single-Player, storybasiertes Adventure - 5-10 Stunden Spielzeit.

Spiele als Beuteltier, das seine Familie retten muss – Folge der Hauptstory oder erfülle Neben-Quests, um die Geheimnisse der verlassen Welt von AWAY zu entdecken.

Erzähler wie in einer Naturdoku.

Genieße den magischen Orchester-Soundtrack des preisgekrönten Komponisten Mike Raznick, der u.a. an BBCs Life and Planet Earth II mitgewirkt hat.

Renne, springe, klettere und gleite durch eine lebendige aktive Welt voller einzigartiger Pflanzen, Insekten und Tieren.

Jage deine Beute, kämpfe gegen größere Feinde oder nutze Schleichen und Schnelligkeit, um den Apex-Prädatoren unbemerkt zu entgehen.

Schlüpfe in die Rolle anderer Kreaturen der Wildnis wie Käfer, Echsen, Krabben und mehr!"

"AWAY: The Survival Series macht dich zum Star in deiner eigenen Naturdoku und lässt dich Wälder erkunden, an deinen Feinden vorbeischleichen und deine Beute jagen, während ein Erzähler jede deiner Bewegungen kommentiert. AWAY ist ein storybasiertes Survival-Adventure, das in einer fernen Zukunft spielt, in der die Natur den Planeten zurückerobert hat und du als kleines Beuteltier deine Familie retten musst. Gleite über tiefe Abgründe, springe von Baum zu Baum und klettere auf die Gipfel der Bäume, während du die Wildnis der Zukunft entdeckst!