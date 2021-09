AWAY: The Survival Series: Auftakt für das Survival-Abenteuer des Kurzkopfgleitbeutlers

Am 28. September 2021 haben Breaking Walls und Game Seer Ventures das tierische Naturabenteuer AWAY: The Survival Series für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "ausgegleichen" sind, wird im Gegensatz zum PlayStation Store ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Am 1. Oktober soll außerdem eine physische Boxversion via Perp Games erscheinen. Eine Umsetzung für Xbox One soll ebenfalls noch vor Jahresende folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Verfolge die Geschichte eines jungen Kurzkopfgleitbeutlers, der unterwegs ist, um seine Familie zu retten. Deine Abenteuer werden dich durch weite Landschaften und eine farbenfrohe, von Leben erfüllte Welt führen. Doch Obacht; es liegen auch Gefahren vor dir… Schwebe zwischen den Bäumen, kämpfe gegen gefährliche Raubtiere und erkunde schöne Landschaften mit den Augen eines Kurzkopfgleitbeutlers – derweil ein Erzähler jeden deiner Schritte beschreibt.Durchstreife ungebunden die Welt, indem du Insekten und andere Tiere wie Käfer, Krabben, Frösche, Echsen und viele mehr spielst! Entdecke die einmaligen Lebensräume der Insel und erkunde die Relikte einer längst untergegangenen Welt. Dringe weiter in die Welt vor und absolviere die Hauptstory oder verlasse die ausgetretenen Pfade und nimm an Abstechern teil, auf denen du die verborgenen Geheimnisse von AWAY entdeckst.Jage kleine Beutetiere, kämpfe gegen größere Feinde und nutze Tarnung und Beweglichkeit, um dich unbemerkt an den Spitzenräubern vorbeizuschleichen. Erfreue dich am Soundtrack von Mike Raznick, in den du abtauchen kannst. Der preisgekränte Klangkünstler Raznick hat die Soundtracks zu Naturdokumentationen wie 'Planet Earth II' und 'Life' von BBC komponiert."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer