Blazing Beaks: Gefiederte Rogue-lite-Action auf PC und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Applava und QubicGames haben ihre Rogue-lite-Action Blazing Beaks am 10. Mai 2019 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam und eShop schlägt mit 14,99 Euro zu Buche, wobei auf Steam noch bis zum 17. Mai ein Launch-Rabatt von 25 Prozent gewährt wird, so dass der Preis aktuell nur 11,24 Euro beträgt. Die Nutzerreviews sind bislang "sehr positiv" (derzeit sind 87 Prozent der etwas mehr als 100 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Rogue-lite - zu viel Gier kann tödlich sein. Eine farbenfrohe Welt, in der bis an die Zähne bewaffnete Vögel sich einen Weg durch Berge von Mutanten, Monstern und anderen unheimlichen Kreaturen bahnen. Decke Mysterien auf, enthülle Geheimnisse und erkunde neue Level." Im Story-Modus können bis zu zwei Spieler miteinander, im Turniermodus bis zu vier gegeneinander antreten. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer