Never Again: Horrortrip eines asthmatischen Mädchens auf Steam - 4Players.de

Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC) Screenshot - Never Again (PC)

Am 9. Mai 2019 haben Primary Games ihr Horror-Adventure Never Again für den PC veröffentlicht. Darin schlüpft man in die Rolle eines unter Asthma leidenden Mädchens, das sich plötzlich in einem Albtraum wiederfindet, der die Welt um sie herum auf den Kopf stellt. Neben einer dramatischen Story, sollen das Suchen nach Hinweisen und Lösen von Rätseln im Vordergrund stehen. Hier ein atmosphärischer Einblick:Auf Steam schlägt der Download mit 11,59 Euro zu Buche, wobei Spiel und Soundtrack aktuell auch in einem vergünstigten Bundle für 10,54 Euro angeboten werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 83 Prozent der knapp 200 Reviews positiv). Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer