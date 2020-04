Snakeybus: Mix aus Crazy Taxi und Snake gibt auch auf PS4, Xbox One und Switch Gas

Sei aufmerksam über, unter und um deinem immer länger werdenden Bus, um Highscores zu erzielen

Sammle Passagiere auf 11 Karten ein, darunter Paris, Miami, nichteuklidische Gebiete und ein Schlafsaal

Schalte aufregende neue Busse frei, wie Schul-, Partybusse und Doppeldecker

Spiele den Klassik-Modus oder teste deine Fähigkeiten im Time Race-, Endless- und Aerial-Modus

Sei der beste Snakeybus-Fahrer - fordere Freunde im lokalen Mehrspielermodus und auf Bestenlisten heraus

Stovetop und Digerati haben den bereits für PC (95 Prozent positive Bewertungen auf Steam ) erschienenen Geschicklichkeitsstrip Snakeybus am 1., 2. und 3. April auch für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store kostet der Download 11,99 Euro, während im eShop noch bis zum 1. Mai ein Launch-Rabatt von 20 Prozent (9,59 Euro statt 11,99 Euro) gewährt wird. Im PlayStation Store bezahlen Mitglieder von PlayStation Plus aktuell ebenfalls nur 9,59 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Snakeybus ist ein absurdes Arcade-Spiel, in dem du die größte Gefahr für dich selbst bist! Streife durch die Straßen der Stadt, nimm so viele Passagiere wie möglich auf und bringe sie ans Ziel, um deine Punktzahl UND die Länge deines Busses zu erhöhen! Booste, springe und steuere auf einem Hindernisparcours deiner Wahl! Teste deine Serpentinenfähigkeiten mit verschiedenen Karten, Modi und Bustypen! Alle einsteigen in den Snakeybus!"Folgende Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox One Switch