Marenian Tavern Story: Patty and the Hungry God: Fantasy-Rollenspiel mit Schanklizenz für PC und Xbox One - 4Players.de

Aktualisierung vom 22. Mai 2019, 08:09 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. Mai 2019, 09:42 Uhr:

Inzwischen haben Kemco und Rideon ihr 2D-Rollenspiel Marenian Tavern Story: Patty and the Hungry God für PC und Xbox One veröffentlicht. Der aktuelle Preis im Microsoft Store beträgt 19,99 Euro. Auf Steam wird hingegen noch bis zum 28. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt, so dass hier momentan nur 17,99 Euro fällig werden. Kemco wird Rideons 2D-Rollenspiel Marenian Tavern Story: Patty and the Hungry God am 22. Mai 2019 auch für Xbox One und PC veröffentlichen. Im Microsoft Store können bereits Schanklizenzen für 19,99 Euro vorbestellt werden. Eine Veröffentlichung via Steam ist ebenfalls geplant. Auf Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS und Android hat die Fantasy-Kneipe bereits im letzten Jahr eröffnet. In der Spielbeschreibung heißt es: "Pattys Bruder wird vom Gott der Armut beherrscht und die ganze Familie ist arm geworden und hat große Schulden... Das ist der Beginn von Pattys Kampf! Um die Schulden zurückzahlen zu können, lasst uns in Marenia eine Taverne eröffnen, Zutaten besorgen und kochen!Betreibe die Abenteuer-Taverne wie du es dir vorstellst! Besorge Zutaten und koche über 600 neue Gerichte! Hier kommst du nicht durch das Besiegen von Monstern eine Runde weiter, sondern durch Essen. Trainiere deine Figuren, erobere neue Gebiete und besorge neue Zutaten durch Erkundung, Landwirtschaft, Fischerei und auf vielen anderen Wegen!" Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer