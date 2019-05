Unbound: Worlds Apart: 2D-Puzzle-Plattformer bei Kickstarter gestartet; Demo verfügbar - 4Players.de

Screenshot - Unbound: Worlds Apart (PC) Screenshot - Unbound: Worlds Apart (PC) Screenshot - Unbound: Worlds Apart (PC) Screenshot - Unbound: Worlds Apart (PC)

Alien Pixel Studios haben die Kickstarter-Kampagne für den 2D-Plattformer Unbound: Worlds Apart gestartet, an dem zwei Entwickler bereits seit 2016 und hauptsächlich in ihrer Freizeit gewerkelt haben. Nach eigenen Angaben ist das Projekt mittlerweile zu 50 Prozent abgeschlossen. Mittlerweile haben Programmierer Sergiu Craitoiu und Game Designerin Olga Ciob ihre alten Jobs gekündigt und widmen jetzt der Fertigstellung des Spiels ihre volle Aufmersamkeit.In dem Puzzle-Plattformer übernimmt die Rolle des knuffigen Zauberers Soli, der eine ganz besondere Fähigkeit besitzt: Er kann Portale heraufbeschwören, mit denen er die Gesetze der Physik zeitweise außer Kraft setzen und ähnlich wie Giana Sisters: Twisted Dreams zwischen zwei Dimensionen umschalten kann.Zudem ist es innerhalb der "Portal-Blase" möglich, Superkräfte zum Verschieben schwerer Objekte anzuwenden, an der Decke zu spazieren, die Dunkelheit mit einer Nachtsicht zu erhellen oder für einen flotten Anlauf seine Geschwindigkeit massiv zu erhöhen.Versprochen werden handgezeichnete Kulissen mit einem leicht düsteren Fantasy-Touch, die visuell gewisse Ähnlichkeiten mit Ori and the Blind Forest aufweist. Erscheinen soll der Titel im Mai 2020. Wer sich abseits des Trailers ein erstes Bild vom Konzept und Spielablauf machen will, kann eine Demo ausprobieren Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer