Unbound: Worlds Apart: Prologue: Kostenloser Auftakt des Puzzle-Plattformers veröffentlicht

Die Alien Pixel Studios haben am 26. März 2020 einen kostenlosen Prolog zu ihrem erfolgreich via Kickstarter finanzierten Puzzle-Plattformer Unbound: Worlds Apart für PC veröffentlicht, der ca. 20 Minuten Spielzeit umfassen soll. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 165 Reviews positiv). Das fertige Spiel soll noch in diesem Frühjahr erscheinen.In dem "2D-Metroidvania" übernimmt die Rolle des knuffigen Zauberers Soli, der eine ganz besondere Fähigkeit besitzt: Er kann Portale heraufbeschwören, mit denen er die Gesetze der Physik zeitweise außer Kraft setzen und ähnlich wie in Giana Sisters: Twisted Dreams zwischen zwei Dimensionen umschalten kann. Zudem ist es innerhalb der "Portal-Blase" möglich, Superkräfte zum Verschieben schwerer Objekte anzuwenden, an der Decke zu spazieren, die Dunkelheit mit einer Nachtsicht zu erhellen oder für einen flotten Anlauf seine Geschwindigkeit massiv zu erhöhen.Letztes aktuelles Video: Prologue Launch Trailer