Unbound: Worlds Apart: Puzzle-Plattformer mit Portalen erscheint Ende Juli auf PC und Switch

Die Alien Pixel Studios werden den Puzzle-Plattformer Unbound: Worlds Apart am 28. Juli 2021 auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store sowie auf Nintendo Switch im eShop veröffentlichen. PlayStation- und Xbox-Versionen wird es im weiteren Jahresverlauf vom Publisher Digerati geben. Auf Steam gibt es auch eine Demo.In dem "2D-Metroidvania" übernimmt die Rolle des Zauberers Soli, der eine ganz besondere Fähigkeit besitzt: Er kann Portale heraufbeschwören, mit denen er die Gesetze der Physik zeitweise außer Kraft setzen und ähnlich wie in Giana Sisters: Twisted Dreams zwischen zwei Dimensionen umschalten kann. Zudem ist es innerhalb der "Portal-Blase" möglich, Superkräfte zum Verschieben schwerer Objekte anzuwenden, an der Decke zu spazieren, die Dunkelheit mit einer Nachtsicht zu erhellen oder für einen flotten Anlauf seine Geschwindigkeit massiv zu erhöhen."Es ist euer Job Monster zu besiegen, Geheimnisse aufzudecken und neue Gegenden zu erkunden, während ihr bis zu zehn unterschiedliche Portale und Kräfte freischaltet - wie das Umkehren der Schwerkraft, Zeitmanipulation, übermenschliche Kraft und vieles mehr."Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal