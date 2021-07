Dream Engines: Nomad Cities: Aufbau, Automatisierung und Überleben: Fliegende Nomadenstädte starten in den Early Access

Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC) Screenshot - Dream Engines: Nomad Cities (PC)

Mit Dream Engines: Nomad Cities starten heute fliegende Nomadenstädte in den Early Access auf PC ( Epic Games Store GOG.com und Steam ) für 29,99 Euro.In dem Städteaufbauspiel baut, automatisiert und verteidigt man eine fliegende Stadt und kämpft um das Überleben in einer postapokalyptischen Welt. Mit der fliegenden Stadt kann man von Gegend zu Gegend (prozedural generiert) fliegen, dort Ressourcen abbauen, die Stadt vergrößern und wenn zu viele Gegner kommen, hebt man einfach ab - sofern die Treibstoff-Reserven und das Gewicht der Stadt mitspielen. Bei der Erkundung der Gebiete steuert man den "Dampfbot Tiny", der sich verbessern und mit Ausrüstung versehen lässt.Der Early Access soll laut Entwickler Suncrash und Publisher Gamera Game bis zu zwei Jahre dauern, da sich die Zusammenarbeit mit der Community schon beim Vorgängertitel Judgment bewährt habe. Die aktuelle Version "umfasst mehrere Dutzend Stunden an Inhalten und verschiedene Systeme, darunter Städtebau und Automatisierung, Erkundung, Expansion, Kampf, Ausrüstung und Fähigkeiten, Ruinen, Forschung, Crafting und einen Skill-Tree", heißt es vom dreiköpfigen Entwicklerteam. Folgende Punkte sollen im Early-Access-Verlauf in Angriff genommen werden.Suncrash: "Die Bevölkerung und Wirtschaft deiner Stadt bilden die Grundlage für dein Überleben. Wenn dir Nahrung oder Ressourcen ausgehen, kann das so gefährlich sein wie eine Traumplage in der Wildnis. Plane und baue automatisierte Produktionslinien, gib deinen Leuten ein Zuhause und Verpflegung und mach sie glücklich. Schütze deine Stadt und verteidige sie so lange wie möglich gegen Angriffe. Doch selbst die Menschen der Antike konnten den Traumplagen nicht ewig standhalten - je länger man verbleibt, desto stärker werden sie. Anders als in der Antike kannst du jedoch deine gesamte Stadt schnappen und davonfliegen, wenn es zu brenzlig wird. Das Stadtgebiet ist begrenzt. Du musst abwägen zwischen teuren langfristigen Verbesserungen zur Erweiterung deiner Stadt und dem Bau günstiger Infrastruktur, die zurückgelassen wird. Überlege gut, welche Gebäude du mitnehmen willst und welche nicht überlebensnotwendig sind - zumindest vorerst.""Die Menschen der Antike verwendeten fortschrittliche Traum-Tech, wovon der Großteil im Laufe der Zeit und durch Traumplagen verloren ging. In deiner fliegenden Stadt kannst du erstklassige Forschungseinrichtungen bauen, Geheimnisse entdecken und dabei fortschrittliche Gebäude und neue Herstellungsentwürfe für deinen Dampfbot freischalten. Verbesserungen an deiner Infrastruktur bieten dauerhafte Boni und Fähigkeiten, die zu deinem gewünschten Spielstil passen. Gib deine mühsam verdienten Verbesserungspunkte für die Kampfkünste deines Dampfbots und die Plünderung feindlicher Nester nach wertvollen Ressourcen aus, für die Verteidigung deiner Stadt, um eine undurchdringliche Festung zu bauen oder für deine administrativen und wirtschaftlichen Fähigkeiten, um eine florierende, prächtige Megafabrik zu erschaffen."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer