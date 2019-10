Argonus and the Gods of Stone: Die Shadowgate-Macher laden zu einem Ausflug in die griechische Antike - 4Players.de

Am 8. Oktober 2019 hat das US-amerikanische Entwicklerstudio Zojoi ( Shadowgate ) sein in die griechische Antike entführendes First-Person-Action-Adventure Argonus and the Gods of Stone für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 15. Oktober ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,27 Euro statt 16,79 Euro). Auf die Olympus Edition, die neben dem Hauptspiel auch die separat erhältliche DLC-Erweiterung "The Argonautica" umfasst, gibt es sogar einen Preisnachlass von 19 Prozent (20,21 Euro statt 24,98 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Argonus and the Gods of Stone ist eine Hommage an die großen Fantasy-Filme der 60er und 70er Jahre und spielt in der Welt des antiken Griechenlands. Du bist Argonus, ein Historiker und Kartograph, der an fremden Ufern verlohren geht. Die Argo, das berühmte Schiff des Helden Jason und seiner Argonauten, wurde vom Gesang der Sirenen auf scharfe Felsen geführt und liegt nun zerschmettert im flachen Wasser. Als du das Schicksal deiner tapferen Gefährten entdeckst, must du mit einer Göttin ein Abkommen schließen - Beende das Unheil, das unzählige Menschenleben gekostet hat, um sicher nach Hause zu gelangen, oder erliege dem Unheil, das diese Insel heimsucht..."Letztes aktuelles Video: Retro Trailer