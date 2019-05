Lornsword - Winter Chronicle: Strategiespiel ehemaliger Creative-Assembly-Entwickler auf Early-Access-Kurs - 4Players.de

Screenshot - Lornsword - Winter Chronicle (PC) Screenshot - Lornsword - Winter Chronicle (PC) Screenshot - Lornsword - Winter Chronicle (PC) Screenshot - Lornsword - Winter Chronicle (PC) Screenshot - Lornsword - Winter Chronicle (PC) Screenshot - Lornsword - Winter Chronicle (PC)

Beim von ehemaligen Creative-Assembly-Entwicklern gegründeten Indie-Studio Tower Five befindet sich mit Lornsword - Winter Chronicle ein narratives Echtzeit-Strategiespiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One in der Mache, das Ende Mai in den Early Access auf Steam starten wird. Dort soll es in vier bis sechs Monaten im Austausch mit der Community den letzten Feinschliff erhalten und Ende 2019 zusammen mit den Konsolenversionen erscheinen.Spielerisch werden Ressourcen-Management, Basisbau sowie Kampf und Erkundung auf dynamischen Schlachtfeldern versprochen. Zudem soll jederzeit ein zweiter Spieler kooperativ ins Geschehen ein- und aussteigen können. Hier eine erste Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer