Lornsword - Winter Chronicle: Strategiespiel ehemaliger Creative-Assembly-Entwickler erscheint im Oktober - 4Players.de

Das von ehemaligen Creative-Assembly-Entwicklern gegründete Indie-Studio Tower Five will sein narratives Echtzeit-Strategiespiel Lornsword - Winter Chronicle , das sich aktuell im Early Access auf Steam befindet, im Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Zum Inhalt heißt es: "Winter Chronicle beginnt damit, dass Corun, ein junger Lornknight, das Kommando über ein kleines, befestigtes Dorf namens Tulza in der südlichen Provinz des Reiches von Lorn übernimmt. Es gilt, eine desolate, raue Welt voller Schnee und Eis zu erforschen, in der Kämpfe mit verfeindeten Fraktionen zur Normalität im Kampf um die Dominanz in der Gegend gehören. Es müssen Basen gebaut und verbessert werden und Ressourcen wie Essen und Gold sind integraler Bestandteil der Wirtschaft von Lornsword, damit die Spieler ihre Armeen und damit ihre militärische Stärke ausbauen können.Schlachten sind schnell und fanatisch, wenn die Gegner auf einem dynamischen Schlachtfeld aufeinandertreffen, auf dem sich die Verhältnisse durch taktische Entscheidungen in Sekundenbruchteilen ändern können. Lornsword ist eine Welt, in der Klingen und Bajonette auf die dunkle Magie von Priestern und Hexenmeistern treffen und wo Attacken aus der Ferne - sei es mit Pfeilen oder Gewehren - Schaden über den Gegner bringen. Bei schwierigeren Schlachten gibt es die Möglichkeit, sich Hilfe von einem Verbündeten dank Drop-In-Koop zu holen. Diese Option erlaubt es anderen Spielern, ins Spiel einzusteigen und so die Fronten zu verschieben. Die Spieler können ihre Angriffsstrategien jederzeit ändern und sich entscheiden, ob sie den Nahkampf bevorzugen und mit ihrem Helden selbst direkt eingreifen, oder ob sie ihre Soldaten taktisch an verschiedenen Stellen einsetzen, um den Gegner zu schwächen.Wie jeder gute Taktiker weiß, marschiert eine Armee auf ihrem Magen. Das heißt, es ist kritisch für den Erfolg, Ressourcen zu finden und so die Armeen zu versorgen, auszurüsten und zu finanzieren. Das wird durch das Erforschen der riesigen Spielwelt erreicht und durch das Erobern von Bauernhöfen und Goldminen. Dazu kommt, dass man die Balance zwischen Erforschung, Ressourcenmanagement und Kampf perfektionieren muss.Unterstützt wird das Geschehen durch einen mitreißenden, orchestralen Soundtrack des ungarischen Komponisten Thomas-Adam Habuda, der schon an so großartigen Projekten wie 'Alita: Battle Angel' von 20th Century Fox und gerade kürzlich an Marvels 'Avengers: Endgame' mitgearbeitet hat." Hier aktuelle Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer PS4 Xbox One