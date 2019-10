Lornsword - Winter Chronicle: Strategiespiel ehemaliger Creative-Assembly-Entwickler veröffentlicht - 4Players.de

Das von ehemaligen Creative-Assembly-Entwicklern gegründete Indie-Studio Tower Five hat sein narratives Echtzeit-Strategiespiel Lornsword - Winter Chronicle am 23. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und den Early Access damit beendet. Der Download via Steam und Microsoft Store schlägt jeweils mit 24,99 Euro zu Buche, für die PS4-Fassung werden im PlayStation Store hingegen nur 21,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist Corun Lan Ka und die Winterchronik wird mit den Augen gesehen. Die Augen einer Lornknight, die dem Imperium dient.... und dazu bestimmt, viel mehr als das zu sehen. Steuern Sie Ihren Helden direkt: Kämpfe, führe, erforsche, fange, fange, beschwöre. Führen Sie Ihre Taktik im Handumdrehen aus. Stelle deine Armee im Laufe der Zeit auf: Verwalten Sie Gold, Lebensmittel, Kampffronten, Einheitentypen und Gebäudeaktualisierungen.Wähle, welche Kämpfe du als nächstes führen möchtest und welche Herausforderung du suchst. Ein Freund kann sich dir jederzeit in einem Kampf anschließen, ohne dass du ihn neu starten oder das Spiel anhalten musst. Du wirst Bildschirmraum, Ressourcen und Beschwörungen mit deinem Verbündeten teilen. Erleben Sie Strategie auf eine neue Art und Weise, denn Lornsword Winter Chronicle ist ein RTS, das von Grund auf entwickelt wurde, um am besten mit einem Controller gespielt zu werden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer