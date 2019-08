MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame: Die Motorräder sind startklar - 4Players.de

Screenshot - MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame (PC) Screenshot - MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame (PC) Screenshot - MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame (PC) Screenshot - MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame (PC)

Gotta Go Faster: Checkpoints müssen schnellstmöglich umrundet werden, bevor die Zeit abläuft.

Catch'em All: Sammlerstücke müssen eingesammelt werden, bevor die Zeit abläuft.

Ace In The Hole: Auf einer engen Piste müssen Punkte gesammelt werden.

Magnum Opus: Eine besondere Herausforderung durch die Kombination der anderen Spielmodi.

Milestone hat sein aktuelles Motorrad-Rennspiel zur FIM Motocross-Weltmeisterschaft, MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame , am 27. August 2019 für PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie PC ( Steam veröffentlicht . Dazu heißt es von den Machern: "Zum ersten Mal in der MXGP Serie ist es für Spieler von MXGP 2019 möglich, in der aktuellen MXGP-Saison in die Rolle eines professionellen Fahrers zu schlüpfen und mit allen Fahrern, Motorrädern und den Teams der Saison 2019 in der Meisterschaft zu fahren. Alle 3D-Modelle der Bikes und Fahrer wurden dank der neuesten Scantechnologie für unvergleichlichen Realismus bis ins kleinste Detail wiedergegeben.In der laufenden Saison ist dies nicht die einzige Neuerung in MXGP 2019; zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte erhalten die Spieler einen Track-Editor, mit dem sie ihre Lieblingsstrecke vollständig mit speziellen Motocross-Modulen anpassen können. Aber das ist noch nicht alles! Die Spieler können ab dem Launch auch verschiedene Umgebungen auswählen, in denen die Strecke erstellt werden soll, alle mit unterschiedlichen Funktionen wie Wald, Wüste, Riviera und anderen. Tracks, die von Spielern kreiert wurden, können mit der Community geteilt werden, um gegeneinander antreten zu können!Milestone führt in MXGP 2019 einen brandneuen Spielmodus ein, The Waypoint. Auf dem neuen Spielplatz laufen die Spieler frei herum, gestalten ihre eigene Piste durch das Gelände und setzen Kontrollpunkte, die sie überqueren müssen um die beste Rundenzeit zu erreichen. Im Anschluss können die Spieler ihre Kreation teilen um die Community herauszufordern.Zusammen mit dem neuen Waypoint-Spielmodus wurde der neue Spielplatz mit vielen Aktivitäten ausgestattet, die es den Spielern ermöglichen, besondere Belohnungen zu erhalten:Wie bei jedem MXGP-Spiel wird es unendliche Anpassungsmöglichkeiten für die Fahrer geben, mit vielen lizenzierten Zubehörteilen, die die Spieler freischalten können. Das MotorCross Bike kann sowohl in ästhetischer als auch in mechanischer Hinsicht angepasst werden, um mit Ihrem eigenen Stil zu fahren und immer das richtige Fahrgefühl zu finden."