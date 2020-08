Blood Bowl 3: Fantasy-Football geht in die nächste Runde

Screenshot - Blood Bowl 3 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blood Bowl 3 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blood Bowl 3 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blood Bowl 3 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Blood Bowl 3 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Cyanide Studio und Nacon werden Blood Bowl 3 im Frühjahr 2021 für PC ( Steam ), PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X veröffentlichen. In dem rundenbasierten Strategiespiel, das sich quasi als American Football in der Warhammer-Welt beschreiben lässt, kämpfen Elfen, Menschen, Orks und andere Kreaturen mit Schulterstößen, Tritten, Schlägen und Waffen um den Ball. Beim Angriff und der Verteidigung sammeln die Einheiten an Erfahrung, werden besser und bekommen neue Fähigkeiten. Trotzdem ist Vorsicht geboten, da sich die Spieler häufig verletzen, vor allem wenn der Schiedsrichter ein Kobold ist, der die meisten Formen von Gewalt zu übersehen pflegt. Stirbt ein Spieler während einer Blood-Bowl-Partie, ist dieser dauerhaft aus dem Spiel.