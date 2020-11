Blood Bowl 3: Zwölf Teams zum Verkaufsstart und weitere Details

Die Entwickler von Blood Bowl 3 haben einige Details zur nächsten Ausgabe des Fantasy-Football-Spiels bekannt gegeben. Zum Verkaufsstart wird es zwölf Teams geben. So sind Menschen, Orks, Dunkelelfen, "Elven Union", Skaven, Zwerge, Nurgle und Chaos Chosen dabei. Neben diesen acht Teams gibt es noch "Schwarze Orks" und die "Imperial Nobility". Letztere können die Bewegung ihrer Gegner durch spezielle Fertigkeiten einschränken. Die beiden verbleibenden Teams sind die "Old World Alliance" (zu der Zwerge und Menschen zählen) und die "Chaos Renegades". Die "Chaos Renegades" sollen laut Nacon "aus Spielern bestehen, die so hinterhältig und gemein spielen, dass kein anderes Team sie wollte." Jedes Team verfügt über eigene Strategien, die auf Passen, Ausweichen oder dem Niederschlagen von Gegnern beruhen. Im Vergleich zu den Vorgängern werden die Anpassungsmöglichkeiten ausgebaut. Farben, Muster, Logos, Rüstungsteile, Stadien und andere Elemente können verändert werden.Der Publisher schreibt weiter: "Blood Bowl 3 nutzt die Unreal Engine und wird die bisher umfassendste und detaillierteste Umsetzung des Brettspiels sein. Zum Beispiel führt es spezielle Karten ein, die genutzt werden können, um Einheiten vorübergehende Fertigkeiten zu geben oder ein Mitglied des gegnerischen Teams zu beseitigen, bevor das Match beginnt. Cyanide hat der Welt von Blood Bowl 3 zudem mit einem Kampagnen-Modus und verschiedenen Charakteren eine eigene Note gegeben - wie Sponsoren und charismatischen Starspielern, die die Spieler herausfordern. (...) Für den neuen Teil haben die Entwickler sich darum bemüht, das Spiel für Einsteiger zugänglicher zu machen. Hierzu wurden die Bedienung überarbeitet sowie benutzerfreundliches Feedback und flexible Timer integriert. (...) Bei seinem Start wird das Spiel zwölf Rassen enthalten, von denen jede eine eigene Arena und ein eigenes Team aus Cheerleadern vorweisen kann, sowie Kampagnen, Mehrspieler-Modi und einige Anpassungsmöglichkeiten. Nach der Veröffentlichung wird es regelmäßig inhaltliche Updates geben."Im Frühjahr 2021 soll eine Closed-Beta-Phase von Blood Bowl 3 gestartet werden. Vorbesteller der neuen Ausgabe des Tabletopspiels (von Games Workshop) werden automatisch Zugang zur Beta erhalten. Weitere Wege, um an der Beta teilzunehmen, wollen Nacon und Cyanide demnächst verraten.Blood Bowl 3 erscheint 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch.