Blood Bowl 3: Bierwerbung und Saisonstart der Football-Taktik datiert

Nacon und Cyanide Studio haben anlässlich des 55. Super Bowls einen Werbeclip für Bugmans Bier veröffentlicht, um auf das im August 2021 auf PC ( Steam ), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinende Fantasy-Football-Strategiespiel Blood Bowl 3 einzustimmen:Letztes aktuelles Video: Bugmans BeerDazu heißt es vom Hersteller: "Das meistgesehene Sportereignis des US-Fernsehens ist gerade zu Ende gegangen. Trotz des großen Werbeaufkommens dürfte dem aufmerksamen Beobachter das Fehlen einer Marke aufgefallen sein: Bugmans Bier! Braumeister Joseph Bugman wartete sehnsüchtig auf die Gelegenheit, sein bestes Bier zu bewerben - Bugmans XXXXXX, das erfrischendste und beste Bier der Alten Welt. Doch leider hat der Brauereikurier es mit dem Tape nicht rechtzeitig zum Sender geschafft - er ist jetzt ein Trolltöter.ugmans XXXXXX ist ein Bier, das in der gesamten Alten Welt erhältlich ist. Von der Spitze des Schaums bis zum Boden des Bechers ist jeder Schluck der pure Genuss. Beim bloßen Anblick eines Bugmans XXXXXX schaltet auch der ungeschickteste Zwerg ein ganzes Gegnerteam aus und sprintet 25 Meter - nur um einen Schluck zu probieren. Jeder, der das Bugmans XXXXXX getrunken hat, entdeckt seinen einzigartigen Geschmack noch vor dem nächsten Blood Bowl-Match.Bissiger, blutiger und spektakulärer als je zuvor ist Blood Bowl 3 ein Hit für Fans des Universums und von Strategiespielen gleichermaßen. Bei seinem Start wird das Spiel zwölf Teams umfassen, jedes mit seinem eigenen Stadion und Cheerleadern, Kampagnen- und Multiplayer-Modi und mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor in einem Blood Bowl-Spiel."