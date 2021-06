Blood Bowl 3: Geschlossene Beta auf PC gestartet

Cyanide Studio und Nacon haben die geschlossene Beta von Blood Bowl 3 gestartet, die allerdings nur am PC via Steam verfügbar ist. Bis zum 13. Juni dürfen sich Teilnehmer in 1vs1-Partien mit Schwarzorks, dem stolzen Reichsadel oder der schnellen Elfenunion fetzen - und das entweder lokal, online oder gegen die KI.Anmeldungen zur Closed Beta sind über die offizielle Webseite möglich. Die nächste Station im Release-Fahrplan ist die Veröffentlichung im Early Access, die im September auf dem PC erfolgen soll. Das fertige Spiel soll dann nach aktuellem Stand im Februar 2022 ausgeliefert werden. Neben dem PC werden dann auch die Konsolen-Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch versorgt.Letztes aktuelles Video: Schwarzorks