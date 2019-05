Vampire: The Masquerade - Story-RPG (Arbeitstitel): Narratives Rollenspiel bei Big Bad Wolf in Entwicklung - 4Players.de

Bigben wird die Zusammenarbeit mit Paradox Interactive ausbauen und einen weiteren Titel im Universum von World of Darkness entwickeln. Neben Werewolf: The Apocalypse - Earthblood , das bei Cyandie entsteht, wird ein Titel basierend auf Vampire: The Masquerade produziert. Für die Entwicklung dieses Spiels wird das Studio Big Bad Wolf verantwortlich sein - das Team hinter dem Episoden-Abenteuer The Council . Das Projekt wird als narratives Rollenspiel beschrieben, das von den Regeln der Tabletop-Rollenspiele inspiriert wurde. Im Rahmen der gamescom im August wird das Studio weitere Informationen bekannt geben.Unseren Test von The Council findet ihr hier : Zwischen historischer Prominenz, Intrigen und Geheimorden trifft man in Dialogen zig Entscheidungen, die sich auf das Ende auswirken sollen. Lohnt sich der mysteriöse Trip auf die einsame Insel?