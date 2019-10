Vampire: The Masquerade - Swansong: Story-Rollenspiel von Big Bad Wolf erscheint 2021 - 4Players.de

Recent events have caused Kindred society to reevaluate how it protects its existence in modern nights. As the Camarilla retreats into itself, unknown threats on the horizon could see the collapse of the Ivory Tower itself. pic.twitter.com/PljV61x2my



Im Mai 2019 wurde die Entwicklung eines narrativen Rollenspiels im Universum von Vampire: The Masquerade (zugehörig zu World of Darkness) angekündigt. Das Spiel von Big Bad Wolf ( The Council ) hat mittlerweile einen Namen, und zwar Vampire: The Masquerade - Swansong In dem Story-Rollenspiel auf Basis der fünften Edition von Vampire: The Masquerade übernimmt man die Kontrolle über drei Vampire, die verschiedenen Clans in der Camarilla angehören. Die Camarilla ist eine Clan-übergreifende Geheimorganisation, zu der die meisten Vampire gehören. In den untereinander verflochtenen Geschichten muss der Spieler die verschiedenen Motive und Standpunkte seiner Charaktere durchleuchten und hinterfragen, um Wahrheit von Fiktion zu trennen. Verschwörung, Mord und Machtkämpfe liegen in der Luft. Man muss seinen Clan schützen, die Wahrheit enthüllen und auch die Maskerade aufrechterhalten. Die Maskerade ist ein Vampirgesetz, das die Existenz der Kreaturen der Nacht vor den Menschen verbergen soll.Vampire: The Masquerade - Swansong soll irgendwann 2021 erscheinen. Publisher ist Bigben Games. Bild- und Videomaterial wurde nicht veröffentlicht.