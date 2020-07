Vampire: The Masquerade - Swansong: Konsolen-Umsetzungen des narrativen Rollenspiels bestätigt

Screenshot - Vampire: The Masquerade - Swansong (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Swansong (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Swansong (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Swansong (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Swansong (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Das narrative Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Swansong wird 2021 auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Bisher war das Projekt von Big Bad Wolf ( The Council ) und Publisher Nacon nur für PC via Epic Games Store bestätigt.In dem Story-Rollenspiel auf Basis der fünften Edition von Vampire: The Masquerade übernimmt man die Kontrolle über drei Vampire, die verschiedenen Clans in der Camarilla angehören. Die Camarilla ist eine Clan-übergreifende Geheimorganisation, zu der die meisten Vampire gehören. In den untereinander verflochtenen Geschichten muss der Spieler die verschiedenen Motive und Standpunkte seiner Charaktere durchleuchten und hinterfragen, um Wahrheit von Fiktion zu trennen. Verschwörung, Mord und Machtkämpfe liegen in der Luft. Man muss seinen Clan schützen, die Wahrheit enthüllen und auch die Maskerade aufrechterhalten. Die Maskerade ist ein Vampirgesetz, das die Existenz der Kreaturen der Nacht vor den Menschen verbergen soll. Auf die Tonalität des Spiels soll der folgende Trailer einstimmen.Letztes aktuelles Video: The Invitation Produktbeschreibung : "Hazel Iversen, die Schwänin, ist die neue Prinzessin der Bostoner Camarilla. Wie mit eiserner Hand in einem Samthandschuh will sie ihre Macht behaupten und die Maskerade respektieren, das vampirische Gesetz, das dafür sorgen soll, dass die Menschen niemals von der Existenz dieser Kreaturen der Nacht erfahren. Aber nichts lief wie geplant. Nach Gerüchten über Verschwörungen, Morde und Machtkämpfe musst du im Verborgenen arbeiten, um deine Gemeinschaft während einer fieberhaften Untersuchung zu schützen, die ganz Boston ins Chaos stürzt.""Spiele mit 3 Vampiren, die über hundert Jahre alt sind. Komme im Spiel durch ihre miteinander verflochtenen Schicksale voran, beschäftige dich mit ihren unterschiedlichen Ansichten und benutze ihre Charakterinfos, um nach Möglichkeit die Wahrheit von den Lügen zu trennen. Jeder Charakter besitzt seine eigenen Fähigkeiten und vampirischen Disziplinen, die du individuell verbessern kannst, um deinem bevorzugten Ansatz gerecht zu werden. Wirst du dich für Einschüchterung, Verführung oder Tarnung entscheiden? Es ist deine Entscheidung, solange du deinen Hunger nach Blut stillen kannst.""Mit seiner einzigartigen Herangehensweise an das Gameplay legt Swansong den Schwerpunkt auf die Konsequenzen deiner Handlungen, sowohl bei der Untersuchung als auch bei deinen sozialen Interaktionen mit den Charakteren. Analysiere die Umstände jeweils äußerst sorgfältig, denn deine Entscheidungen können große Auswirkungen auf das Leben deiner Helden und das Schicksal der Bostoner Camarilla haben."