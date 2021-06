Vampire: The Masquerade - Swansong: Die Malkavianerin Leysha im E3-Trailer

Bei der PC Gaming Show 2021 zeigten Nacon und Big Bad Wolf ( The Council ) einen neuen Trailer zu Vampire: The Masquerade - Swansong . Das Video stellt eine (gequälte) junge Frau namens Leysha vor. Sie ist eine der drei spielbaren Charaktere des narrativen Rollenspiels.Nacon: "Leysha ist eine Malkavianerin, einer der Gründerclans der Camarilla - und erscheint als junge Frau von etwa 30 Jahren. Unter ihrer blassen Haut und den unterschiedlich großen Pupillen verbirgt sich ein unheilbarer Schmerz, eine geistige Instabilität, unter der alle Malkavianer nach dem Kuss leiden, dem Biss, der einem Menschen von einem Vampir zugefügt wurde, einer Kreatur, die dazu verdammt ist, im Verborgenen zu bleiben. (...) Um sich zu verstecken, nutzt Leysha Verdunkelung, eine der vielen vampirischen Kräfte, die im Spiel eingesetzt werden können. (...) Spieler müssen Konflikte und Rätsel lösen, um Erfahrungspunkte zu sammeln und ihre Charaktere aufzuleveln, wodurch Spezialfähigkeiten verstärkt werden."In dem Rollenspiel (auf Basis der 5. Edition von Vampire: The Masquerade) übernimmt man die Kontrolle über drei Vampire, die zu verschiedenen Clans der Camarilla gehören, dem Geheimbund, dem die meisten Vampire angehören. Zwischen ihren miteinander verwobenen Geschichten muss der Spieler die verschiedenen Standpunkte seiner Charaktere konfrontieren, um die Fakten von der Fiktion zu entwirren. Inmitten von Verschwörungen, Morden und Machtkämpfen gilt es den Clan zu schützen, die Wahrheit herausfinden und die Maskerade durchzusetzen - das Vampirgesetz, das die Existenz der Kreaturen der Nacht vor den Menschen verbergen soll.Vampire: The Masquerade - Swansong soll irgendwann für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer