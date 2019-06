Injection n-23: Spanischer Survival-Horror schleicht sich auf die PS4 - 4Players.de

Aktualisierung vom 4. Juni 2019, 08:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 15. Mai 2019, 08:51 Uhr:

Mit zweichwöchiger Verspätung wird Injection n-23 am heutigen 4. Juni 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Der Download via PlayStation Store wird allerdings nicht wie angekündigt mit 9,99 Euro, sondern mit 16,99 Euro zu Buche schlagen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Überleben Sie den klassischen Horror, der sich auf das Lösen von Rätseln, Erkundung und Strategie konzentriert. (...) Reisen Sie in die Tiefen eines einsamen Geistes, der den Kontakt zur Gesellschaft verloren hat und seinen eigenen Zustand als Mensch quält. Übernehmen Sie die Kontrolle über einen Charakter, der in Abgeschiedenheit mit seinem Hund lebt, der seiner Meinung nach der einzige Grund für seine Existenz ist. Können Sie in diese Spirale der Paranoia und des Wahnsinns hinabsteigen, um Ihr Glück neu zu entdecken?" Abramelin Games und Sony wollen das im Rahmen von PlayStation Talents entstandene Survival-Horrorspiel Injection n-23 am 23. Mai 2019 exklusiv für PlayStation 4 veröffentlichen. Der Download via PlayStation Store soll mit 9,99 Euro zu Buche schlagen.Der nach eigenen Angaben von Genreklassikern wie Resident Evil und Silent Hill inspirierte Horrortrip entführt den Spieler in einen abgelegenen Vorort nahe der spanischen Stadt Malaga, wo es auf der Suche nach einem mysteriösen Einsiedler gespenstische Schauplätze zu erkunden und Rätsel zu lösen gilt, während man beliebig zwischen verschiedenen Spielansichten (Ego-Perspektive, Verfolgerperspektive, stationäre Kameras etc.) wechseln kann. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer