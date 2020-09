Injection n-23 'No Name, No Number': Klassischer Survival-Horror sucht Xbox One heim

4 jederzeit austauschbare Kameratypen: Dritte Person, Autocam, Erste Person und feste Kameras.

Set in einer echten Stadt in Spanien.

Viele freischaltbare Inhalte, zusätzliche Modi, verschiedene Endungen, Sammlerstücke und transmediale Inhalte.

Textsprache: Englisch, Spanisch, Deutsch. -Stimmen: Spanisch.

Am 9. September 2020 haben Abramelin Games ihr bereits für PlayStation 4 und PC erschienenes Survival-Horrorspiel Injection n-23 'No Name, No Number' auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 11,99 Euro. Der Schwierigkeitsgrad wird als hoch und herausfordernd angegeben.Weiter heißt es in der Spielbeschreibung: "Überleben Sie den klassischen Horror, der sich auf das Lösen von Rätseln, Erkundung und Strategie konzentriert. Reisen Sie in die Tiefen eines einsamen Geistes, der den Kontakt zur Gesellschaft verloren hat und seinen eigenen Zustand als Mensch quält. Übernehmen Sie die Kontrolle über einen Charakter, der in Abgeschiedenheit mit seinem Hund lebt, der seiner Meinung nach der einzige Grund für seine Existenz ist. Können Sie in diese Spirale der Paranoia und des Wahnsinns hinabsteigen, um Ihr Glück neu zu entdecken?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: XboxOneTrailer