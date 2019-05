Little Friends: Dogs & Cats: Haustier-Simulator für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 29. Mai 2019, 09:17 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 15. Mai 2019, 11:45 Uhr:

"Der neue beste Freund - Der Spieler trifft die Entscheidung zwischen sechs Welpen, zum Beispiel einem Labrador Retriever, einem Deutschen Schäferhund oder einer Französischen Bulldogge, und drei süßen Katzenjungen. Dem neuen Freund wird ein Name gegeben und durch Pflege wird eine ganz besondere Beziehung entwickelt. Die realistischen Animationen hauchen den kleinen Lieblingen Leben ein.

Spielspaß - Der Nintendo Switch Touchscreen wird zum Streicheln der Haustiere und zum Gassi gehen verwendet, um die kleinen Lieblinge so glücklich wie möglich zu machen. Der Spieler unterhält die Tiere mit Ballspielen, übt für den Frisbee-Wettbewerb und schaltet neues Spielzeug frei. Es kann mit drei Hunden und Katzen gleichzeitig gespielt werden, während das Hotel insgesamt Platz für zwölf bereithält.

Gegenseitiges Beschnuppern - Der Spieler lernt seine Haustiere immer besser kennen, bis er weiß, was sie gerne essen und womit sie gerne spielen. Für eine gute Freundschaft ist es wichtig, die Vorlieben jedes Tiers zu kennen, da es hunderte verschiedene Persönlichkeitsmerkmale gibt.

Verkleidungen - Zum Kostümieren der kleinen Lieblinge stehen mehr als 600 stylische Accessoires zur Auswahl. Wenn das Outfit perfekt ist, hat der Spieler die Möglichkeit, sich mit Screenshots für immer daran zu erinnern.

Immer und überall nach den Liebsten schauen - Der Spieler kann sich unterwegs um seine Katzen und Hunde kümmern oder die Konsole über das Dock auf dem Fernseher nutzen."

Inzwischen hat Sold Out die Haustier-Simulation Little Friends: Dogs & Cats von Imagineer für Nintendo Switch veröffentlicht. Der bereits 2018 in Japan erschienene Titel ist sowohl im Einzelhandel als auch eShop erhältlich. Hier der offizielle Trailer zum Verkaufsstart:Publisher Sold Out wird am 28. Mai 2019 den Haustier-Simulator Little Friends: Dogs & Cats für Switch veröffentlichen. Das Spiel wird sowohl im Einzelhandel als auch digital im Nintendo eShop verfügbar sein."In dieser entzückenden Simulation, die Spieler jeden Alters begeistert, besteht die Wahl aus einer Vielzahl an Welpen und kleinen Kätzchen, die es zu füttern, zu streicheln und zu verkleiden gilt. Der Spieler findet mit der Zeit heraus, was das Lieblingsfutter und -Spielzeug der Haustiere ist, geht mit den Welpen Gassi und nimmt am Frisbee-Wettbewerb teil. Mit der Auswahl aus über 600 schicken Accessoires wird das Haustier zum Hingucker. Mit viel Pflege und Zuwendung steht einer langen Freundschaft nichts im Weg", erklärt der Hersteller.Produktbeschreibung (laut Publisher):"Little Friends: Dogs & Cats ist ein süßer Haustier-Simulator, in den sich Tierfreunde jeden Alters verlieben werden", so Katie Clark, Produktmanager bei Sold Out. "Es besteht eine große Nachfrage nach Haustier-Simulationen und wir freuen uns nun das erste Spiel dieser Art auf der Nintendo Switch veröffentlichen zu dürfen. Wir können es kaum erwarten, den Spielern ihre neuen 'Little Friends' vorzustellen!"Letztes aktuelles Video: Trailer