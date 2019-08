Songbird Symphony: Rhythmischer Plattformer erscheint auch im Einzelhandel - 4Players.de

PQube und die Joysteak Studios werden das am 25. Juli 2019 für PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Nintendo Switch ( eShop ) und PC ( Steam ) erschienene Songbird Symphony auch als Box-Version im Handel veröffentlichen. Das musikalische Jump'n'Run (zum Test ) soll am 20. September eine physische Veröffentlichung auf PS4 und Switch erleben.Im an "Das hässliche Entlein" von Hans Christian Andersen angelehnten Spiel begibt sich das unter fremden Vögeln aufgewachsene Waisenküken Birb in einer Mischung aus Hüpf- und Rhythmus-Action im Pixelart-Stil auf eine gefährliche Reise, um mehr über seine wahre Herkunft in Erfahrung zu bringen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer