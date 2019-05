Bigben: Möchte in drei bis fünf Jahren "der führende AA-Publisher" sein; Überblick über die aktuellen Projekte - 4Players.de

Bigben hat auf der "Bigben Week" seine kommenden Produkte vorgeführt und bei einer Pressekonferenz verkündet, dass sie in drei bis fünf Jahren "der führende AA-Publisher" sein wollen. Sie befinden sich demnach im Konkurrenzkampf mit anderen "mittelgroßen Publishern" wie Focus Home Interactive, Paradox Interactive, THQ Nordic und Koei Tecmo.In der Pressemitteilung heißt es: "Bigben hat eine tragfähige Strategie entwickelt, die seine umfassende Erfahrung in der Videospiel-Industrie ebenso nutzt, wie seine Kreativität und seinen Spielekatalog. Dieser bedient zahlreiche, einzigartige Titel und Genres. In 2018 stellte sich das Unternehmen durch die Übernahme dreier Entwicklungsstudios breiter auf - Cyanide, EKO und KT Racing. Jedes von ihnen bringt wertvolles Wissen für die Erweiterung von Bigbens Spielekatalog mit, der sich zum Ziel gesetzt hat, die wachsenden Erwartungen anspruchsvoller Spieler zu erfüllen."Über 250 Entwickler sollen in der Bigben-Gruppe tätig sein. Der Spielekatalog soll mittlerweile auf vier Säulen bzw. Genres ruhen: Rennspiele, Sport, Simulation und Action-&-Adventure. Es folgen weitere Auszüge aus der Pressemitteilung."Neben dem neuesten Titel aus dem bekannten WRC-Franchise, WRC 8, nimmt das Rennspiel-Segment im Fiskaljahr 2019 Fahrt auf. Zur Freude aller Rennfreunde wächst der Katalog um zwei neue Titel. Der erste, FIA European Truck Racing Championship, bietet eine einzigartige Simulationserfahrung am Steuer eines fünf Tonnen schweren Renntrucks. Im zweiten, Overpass, navigieren die Spieler mit Buggies und Quads über technisch anspruchsvolle Offroad-Strecken.""Bigben bietet Sportfreunden eine Erfahrungsalternative und hat Sportarten im Programm, die es zuvor noch nicht gegeben hat. In diesem Jahr wird der Katalog um vier neue Sportarten erweitert: Spike Volleyball wurde bereits im Februar 2019 veröffentlicht, Tour de France und Pro Cycling Manager erweitern Bigbens Portfolio durch die Übernahme von Cyanide. Rugby von EKO ist die Rückkehr der Simulation, auf die Rugby-Fans mit Spannung gewartet haben. Auf den Courts von Tennis World Tour - Roland Garros Edition, erleben Spieler als Nadal die legendären Sandplätze von Paris.""Mit dieser dritten Säule ermöglicht Bigben den Spielern neuartige Erfahrungen. Die Angelsimulation The Fisherman - Fishing Planet erscheint in einer Premiumfassung für Konsolen, Farmer’s Dynasty ist eine spannende Kombination aus Farm- und Lebenssimulation - und Bee Simulator begründet ebenfalls die Vielfalt und Originalität des Katalogs: In diesem Titel wechseln die Spieler ihre Perspektive und erkunden die Welt als Biene.""Zu den Action & Adventure-Titeln zählen einige von Bigbens ambitioniertesten Projekten in 2019. Warhammer: Chaosbane (EKO) ist ein gutes Beispiel hierfür: Ab dem 4. Juni kämpfen Spieler im Großen Krieg gegen das Chaos und erforschen das Warhammer Fantasy Battles-Universum. In dem von den Werken H.P. Lovecrafts inspirierten Abenteuer The Sinking City schlüpfen die Spieler in die Rolle von Charles, einem Privatdetektiv, der in Oakmont, Massachusetts landet, um die Ursache einer nie dagewesenen, übernatürlichen Flut zu finden. Paranoia: Happiness is Mandatory (Black Shamrock/Cyanide), inspiriert von dem Kult-Rollenspiel Paranoia, ist ein RPG mit einzigartigen Spielmechaniken und schrägem Humor in einer dystopischen Welt. Weitere große Projekte wie Werewolf: The Apocalypse - Earthblood runden das Lineup ab. Mehr Details zu diesem Titel gibt es im Juni im Rahmen der E3."Darüber hinaus wurden Blood Bowl 3 und ein Story-Rollenspiel im Universum von Vampire: The Masquerade angekündigt.